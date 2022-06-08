На беде Украины зарабатывают все, а румыны саботируют вывоз зерна – киевский экономист

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Новости Украины

Ни одна страна Западного мира в лучшем случае не поступится своей выгодой из-за Украины, а в худшем – ещё и на ней заработает.

Об этом на YouTube-канале украинского журналиста Василия Климчука заявил эксперт по экономическим и политическим вопросам Андрей Вигиринский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сложность ситуации заключается в том, что в июле и августе начнём собирать новый урожай. Даже при выполненной посевной при возможности контроля сельскохозяйственных территорий – соберут 70% от запланированных, это огромный объём. Который – при разрушенных элеваторах, при отсутствии транспортного сообщения, при проблемах с топливом и с удобрениями. Фактически мы будем засыпаны зерном, которое или будет гнить, потому что нет возможности его просушить и довести до той кондиции, которая будет товарной для рынков», – предсказал Вигиринский.

Говоря об альтернативных, кроме морского, способов экспорта зерна – он констатировал, что ни одна страна не будет ради Украины поступаться своими интересами и доходами.

«Ключевое – Румыния. На Дунае порт Констанца, через который делается перегрузка, его тоннаж 27 миллионов тонн. Но в Румынии есть своё сельское хозяйство, и они не сконцентрируют все возможности порта исключительно на перегрузку украинской пшеницы, зернового продовольствия. Сейчас наши поставщики будут конкурировать с производителями в Румынии. Соответственно, мы понимаем, что так же как болгары «радуются», от того, что туристические отели были раньше заполнены украинскими беженцами, так же и румыны скажут – конечно, мы сочувствуем вашему горю, но сначала наши товаропроизводители экспортируют, а потом вы», – объяснил эксперт.

Что касается Чёрного моря, здесь он посоветовал особо не рассчитывать на турецкую поддержку

«Кто знает, как Турецкий военный флот отреагирует? Захочет ли он идти на прямую конфронтацию с российским военным судном? Абсолютно не факт. Возможно, военные суда России пройдут мимо, они обменяются взаимными угрозами и не перейдут в конфронтацию», – предсказал Вигиринский.

Он подвёл печальный для Киева итог: «на беде Украины зарабатывают все страны».

«Тут есть куча нюансов, но если людям это посеять, а это тоже информационная технология, которая должна не столько поколебать веру украинцев (потому что мы не должны уже никому доверять с точки зрения международной политики), сколько подорвать позиции на переговорной площадке, которой является Турция. Турция на беде Украины зарабатывает 25%. Слушайте, на беде Украины зарабатывают все страны», – резюмировал эксперт.