На Белоруссию обрушилась волна информационных диверсий

В понедельник вечером в белорусском инфополе появилась очередная тревожная новость. Сообщили о крупном пожаре на Минском автозаводе, в доказательство продемонстрировали не очень качественную картинку с черными клубами дыма, поднимающимися над промзоной.

Чуть позже появилась информация о двух взрывах, предшествовавших пожару. Признаюсь, эта новость заставила вздрогнуть. Евросанкции против автозавода ввели буквально только что, а у белорусов еще на слуху атака на аэродром в Мачулищах еще месяц назад. Если уже врагу удалось посадить дрон прямо на сверхдорогой российский самолет, то что мешало направить таким же образом взрывчатку на автозавод в черте города, который охраняется в любом случае слабее, чем стратегический военный аэродром. Дальше – больше. Пошли намеки на то, что МАЗ поплатился за поставки грузовиков для нужд российской СВО.

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Это уже показалось странным. Дело в том, что Минский автозавод выпускает лишь одну марку военных грузовиков – МАЗ-6317, но это еще советская разработка, которая успела порядком устареть и, насколько я знаю, не стоит на вооружении российской армии. Более мощные и современные военные машины выпускаются на Минском заводе колесных тягачей, который, хоть и был в составе МАЗа до 1991 года, но уже давно является самостоятельным предприятием и расположен хоть и рядом с автозаводом, но далековато от того места, над которым был заметен дым.

Вскоре появились новые видео пожара с других ракурсов и подозрения усилились. Самые лучшие ролики были сняты с улицы Кабушкина, на которую выходит не МАЗ, а другое предприятие – «Минскжелезобетон», завод относительно небольшой и примыкающий к автомобильному. Но на картинке было видно, что источник дыма находится прямо за его производственным корпусом, то есть не на территории автозавода. Для минчан и тех, кто более-менее знает город, это должно было быть очевидным, однако все продолжали твердить о пожаре именно на МАЗе. Белорусское МЧС отреагировало оперативно – уже через пару часов на сайте министерства было опубликовано официальное опровержение. Пожар действительно был, но именно на «Минскжелезобетоне». На открытой площадке загорелись три автомобиля. Возгорание было оперативно потушено, пострадавших нет.

Нужно ли говорить о том, что наиболее пикантные новости о взрывах и мести за военные поставки первоначально появились на украинских ресурсах и уже после этого транслировались белорусскими оппозиционными инфопомойками, некоторые из которых продолжили врать даже после опровержения. Украинские же медиа, похоже, даже не обратили на опровержение внимания. Их задача – не информация, а пропагандистская обработка своего населения и информационная война против России и Белоруссии, которая началась задолго до 24 февраля и не прекращается ни на минуту. В этой информационной войне им активно помогают и структуры белорусской беглой оппозиции.

Нам регулярно вешают лапшу на уши, пытаясь вызвать панику, сформировать у белорусов недоверие и враждебность к России и российской армии, солдат которой, находившихся на белорусской территории, в чем только ни обвиняли. Попутно нам рассказывают про белорусских «партизан», уже начавших вооруженную борьбу с режимом, непобедимых селфи-воинах из «полка Калиновского» и неуловимых украинских мстителях-диверсантах, от которых нет защиты. Только за последний месяц можно насчитать не менее пяти подобных фейков.

Первый и самый громкий – ситуация с беспилотником, атаковавшим аэродром в Мачулищах. Да, беспилотник был, и это очень тревожный знак для Белоруссии. Но сколько было вокруг этого инцидента фейков! BYPOL, начав с того, что самолет поврежден в результате готовившейся несколько месяцев спецоперации белорусских «партизан» и уже больше никуда не полетит, несколько раз менял официальную версию и в итоге выставил себя на посмешище ответом «Так мы решили» на вопрос о том, почему не представлены доказательства того, что диверсия действительно была.

Отдельного упоминания стоит вброс про еще два беспилотника над Мачулищами, которые были замечены через пару дней после первой атаки. Змагарская тусовка замерла в ожидании – всем хотелось продолжения. Ожидания, впрочем, оказались напрасными – беспилотниками оказались Венера и Юпитер.

Третий фейк – наделавший много шума о ядовитых пробниках с духами, которые, якобы раздают в белорусских городах женщины из Украины. Посыл ровно тот же – напугать, лишить чувства защищенности и подорвать доверие к собственному государству. Разумеется, никакой ядовитой парфюмерии в реальности не было и, тем более, никто от нее не умирал, но панические слухи всегда расходятся с большим резонансом, чем их опровержение.

Еще один эпизод информационной войны – ситуация с ликвидацией террориста в Гродно. Здесь все было с точностью до наоборот. Негоже выставлять украинских диверсантов и белорусских радикалов неудачниками. Теперь BYPOL не пытался примазаться к террористу, а начал обвинять белорусские спецслужбы в инсценировке и даже называл фамилию сотрудника КГБ, якобы сыгравшего роль террориста. Вышло неубедительно, качество фотографий оставляет желать лучшего, да и не похож гродненский террорист на витебского кгбшника, но оппозиционный пипл хавает.

Если вброс про гродненского террориста просто выглядит шитым белыми нитками, но публичных разоблачений фейка пока не последовало, то в случае с «вильнюсским тихарем» фейкометы оскандалились по полной. Тот же BYPOL выдал очередное «расследование» и даже назвал фамилию белорусского силовика, зачем-то снимавшего 25 марта акцию белорусских змагаров в Вильнюсе. Сенсация продержалась несколько часов. «Тихарем» оказался не белорусский милиционер Андрей Тропашко, а добропорядочный литовский журналист Дарюс Матайтис, просто выполнявший свою работу. Перед Матайтисом пришлось извиниться. Перед Тропашко, оболганным перед миллионной аудиторией, извиняться не сочли нужным.

Это все – только за месяц. Обычный месяц, не хуже и не лучше остальных. Информационная война продолжается и для мозгов доверчивых граждан уже готовятся новые информационные фекалии. Не нужно становиться ее жертвой или, что еще хуже, участником. Сейчас самое время задуматься об информационной гигиене и, прежде, чем транслировать очередные «сенсации», лишний раз все проверить.