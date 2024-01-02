На белорусские выборы идут только избранные. А еще тиктокер и Иванов

В Белоруссии потрясения 2020 года и последовавшая за ними реакция с ужесточением законодательства и зачисткой всех оппозиционных структур привели к тому, что интерес к парламентским выборам упал более, чем в три раза. По крайней мере, среди тех, кто собирается в них участвовать не только в качестве избирателя.

В республике завершилось формирование инициативных групп, которые будут собирать по 1000 подписей, необходимых для регистрации самовыдвиженцев. На 110 избирательных участков по выборам депутатов Палаты Представителей таких групп было сформировано 164. Для сравнения, на выборах 2019 года таких самовыдвиженцев было 503.

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И если в столице хоть какая-то конкуренция еще и наблюдается и есть округа, где зарегистрированы по 4 инициативные группы (в прошлый раз не редкостью были 10 и более самовыдвиженцев), то в регионах все совсем скучно. В Брестской, Гомельской и Гродненской областях больше одной инициативной группы зарегистрировали лишь в паре округов.

Солигорский городской округ и вовсе продемонстрировал антирекорд – выдвигаться в парламент путем сбора подписей в шахтерской столице Белоруссии не будет никто.

Причем, это не потому, что кого-то не решили не пускать на выборы и не дали зарегистрировать инициативную группу. Напротив, в этот раз избиркомы были предельно дружелюбны и регистрировали абсолютно всех. Люди просто не хотели.

Конечно, будет еще выдвижение от партий. 3 из 4 оставшихся после перерегистрации политических партий уже провели свои съезды и сдали в ЦИК списки выдвиженцев – они получат места в бюллетенях гарантированно. Гарантировано дает попадание в списки кандидатов и такой архаизм из советских времен, как выдвижение от трудового коллектива.

Количество кандидатов в итоге, конечно, вырастет, но качество мало изменится. Партии в Белоруссии уже остались только лояльные и от них сюрпризов ожидать не приходится. Что касается трудовых коллективов, то тут тоже давно все схвачено. Ни одно крупное предприятие не станет рисковать ради того, чтобы выставлять неугодного власти кандидата.

По поводу самовыдвиженцев, которые будут собирать подписи, тоже не надо строить иллюзии. Абсолютное большинство из них – чиновники и директора, которые идут в парламент «на повышение» или действующие депутаты. Разумеется, такие люди в современной Белоруссии никогда не пойдут самовольно на выборы, не согласовав это, как минимум, с вышестоящим начальством. Для них сбор подписей – вопрос престижа и показатель серьезности намерений.

Настоящих самовыдвиженцев, про которых можно с уверенностью сказать, что они не пользуются административным ресурсом, не более десятка. И из этого десятка большинство не имеет политического опыта и вообще мало кому известны. По крайней мере, даже поисковые системы о них ничего не знают и о мотивах их выдвижения сложно что-то говорить. Надеюсь, хоть кто-нибудь, получив опыт борьбы за депутатское кресло, останется в политике, хотелось бы, чтобы в ней появилось побольше интересных свежих лиц.

Что-то определенное можно сказать о двух таких независимых самовыдвиженцах. Первый из них – 24-летний тиктокер Артем Дубинин. Он живет в городе Борисов Минской области, работает продавцом в магазине электроники «топит» за Россию и СВО в своем канале.

Естественно, победить на выборах генерал-майора и бывшего руководителя военной разведки Руслана Косыгина ему не под силу, но популярности добавит и себе и каналу.

Пожалуй, единственным настоящим политиком с опытом и харизмой, который зарегистрировал свою инициативную группу, является Андрей Иванов, мой друг и председатель оргкомитета партии «За Отечество», пророссийский консерватор, хороший оратор, многодетный отец и сторонник традиционных ценностей.

Мы вместе с ним пару лет назад были в Крыму, как организаторы за признание российского статуса Крыма белорусскими властями, участвовали совместно во многих мероприятиях. Он даже пытался баллотироваться в президенты в 2020 году, но, к сожалению, уроженцам Сибири такое не позволено. Президентом Белоруссии может стать только белорус по рождению. Уверен, его команда вполне в силах собрать и 1000 подписей и намного больше, но в конкуренты ему от власти поставлен провластный политолог и политический обозреватель Александр Шпаковский.

Что касается оппозиции, то ее нет. Совсем. Ни одного человека, хоть как-то связанного с прозападной оппозицией, среди самовыдвиженцев нет. Поскольку оппозиционные партии, которые могли бы выдвинуть своих представителей, тоже ликвидированы, то, значит, их и не будет.

Нас ждут самые скучные и предсказуемые парламентские выборы в электоральной истории Белоруссии. Но Лукашенко шоу на выборах и не нужно. Сейчас его задача – с минимальными рисками закрепить конституционную реформу и обеспечить транзит власти, приближение которого видится все более явственно. Поэтому мы и наблюдаем выборы без оппозиции, с 80-90 процентами «своих в доску» кандидатов, безо всякой оппозиции, с десятком «темных лошадок», тиктокером и Ивановым.