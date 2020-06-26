26.06.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Выборы, Конфликт, Общество, Политика, Россия, Скандал
Просмотров:

На белорусских выборах ожидают появления порнушки с «хряком»


Экс-директор белорусского парка высоких технологий Валерий Цепкало будет зарегистрирован как кандидат в президенты Белоруссии, потому что он самый не харизматичный из всех конкурентов действующего главы государства Александра Лукашенко. Кроме того, на него есть некий компромат.

Об этом youtube-каналу CzarStream заявил белорусский публицист Кирилл Аверьянов-Минский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Это может быть очень пикантно. Скорее всего, там нет какой-то уголовки, потому что в таком случае он бы вместе с Бабарико (экс-банкир, участвует в президентской кампании – ред.) находился в СИЗО.

Но, может быть, есть какая-то аморалка. Потому что за людьми такого уровня в Белоруссии следят. Может быть, даже какая-то порнушка всплывет, которая дискредитирует Цепкало», – прогнозирует Аверьянов-Минский.

Ранее Лукашенко публично называл Цепкало «наглецом» и «хряком».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть