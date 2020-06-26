На белорусских выборах ожидают появления порнушки с «хряком»

26.06.2020, Москва, Елена Острякова

Экс-директор белорусского парка высоких технологий Валерий Цепкало будет зарегистрирован как кандидат в президенты Белоруссии, потому что он самый не харизматичный из всех конкурентов действующего главы государства Александра Лукашенко. Кроме того, на него есть некий компромат.

Об этом youtube-каналу CzarStream заявил белорусский публицист Кирилл Аверьянов-Минский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это может быть очень пикантно. Скорее всего, там нет какой-то уголовки, потому что в таком случае он бы вместе с Бабарико (экс-банкир, участвует в президентской кампании – ред.) находился в СИЗО.

Но, может быть, есть какая-то аморалка. Потому что за людьми такого уровня в Белоруссии следят. Может быть, даже какая-то порнушка всплывет, которая дискредитирует Цепкало», – прогнозирует Аверьянов-Минский.

Ранее Лукашенко публично называл Цепкало «наглецом» и «хряком».