На белорусском ТВ обвинили «московских кукловодов» в дестабилизации

14.08.2020, Москва, Елена Острякова

Российские политологи собирали летом собирали информацию в Белоруссии якобы в интересах корпорации «Газпром» и МИД РФ. Их целью была дестабилизация обстановки в стране после выборов.

Об этом на допросе рассказал координатор штаба не допущенного к президентским выборам и находящегося в СИЗО Виктора Бабарико – Юрий Воскресенский.

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Эпизод допроса показали в эфире телеканала «Беларусь-24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Воскресенского, он начал работать в штабе Бабарико в июне. Занимался распространением информационных материалов в «Фейсбуке».

«Примерно в июне на меня через сеть “Фейсбук” вышли московские политологи. Дмитрий Болкунец. На встрече он представил меня своему коллеге политологу Андрею Суздальцеву. Оба они постоянно участвуют в передаче Владимира Соловьева. В том числе, комментируют белорусскую тематику. Они предложили общаться дальше на предмет изучения общественно-политической ситуации в Республике Беларусь – передавать им открытую информацию, которую я брал из телеграм-каналов. Иногда с комментариями политолога, находящегося здесь, на передовой, с моим экспертным мнением», – рассказал Воскресенский.

Он утверждает, что в начале августа Болкунец пригласил его еще на одну встречу.

«На ней он козырял своими связями с председателем РАО “Газпром” Алексеем Миллером, а также в МИД РФ, из чего у меня сложилось мнение, что он возможно выражает их волю и каким-то образом консультирует их. Дмитрий Болкунец высказывал намерение дестабилизировать общественно-политическую обстановку в Республике Беларусь накануне выборов. Дестабилизация должна была выражаться в доведении до населения результатов альтернативных кандидатов и результатов альтернативного подсчета голосов. Он просил контактов со штабами кандидатов», – отметил оппозиционер.

Дестабилизировать обстановку предполагалось при помощи лазерных указок

«Также он достал 30 тыс рублей из личных средств со словами «это на демократию» и посоветовал передать для закупки лазерных указок, на случай применения насилия со стороны ОМОНа, на случай дестабилизации сетей. Светить в лица сотрудников правоохранительных органов для того, чтобы помешать им выполнять свои функции по задержанию протестующих. Непосредственно для разрыва цепей сотрудников правоохранительных органов», – говорит Воскресенский.

Он утверждает, что 12 августа «осознав, что массовые мероприятия превращаются в тотальный неуправляемый хаос» и решил обратиться с повинной в КГБ.

«Я понял, что меня использовали в качестве пешки втемную московские кукловоды. Я бы хотел призвать наших граждан, и прежде всего молодежь, прежде всего несовершеннолетнюю молодежь, не участвовать в данных акциях ввиду непредсказуемых последствий», – резюмировал Воскресенский.

Напомним, накануне выборов в Белоруссии были необоснованно задержаны 33 россиянина, которых также обвиняли в дестабилизации обстановки. Ранее президент Александр Лукашенко и близкие ему политологи обвиняли «нефтегазовое российское лобби» в финансировании белорусской оппозиции.