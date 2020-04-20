20.04.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Россия, СМИ
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На белорусском ТВ «ПолитНавигатор» объявили рупором «имперской башни Кремля»




Белорусские телеканалы последние две недели регулярно делают обзоры российских СМИ, разоблачая их «стремление очернить реальность в Белоруссии». В последний из таких обзоров попал и «ПолитНавигатор».

Председатель белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев заявил в эфире телеканала «Беларусь-1», что наш сайт проводит политику «имперской башни Кремля».

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«Отдельным господам и товарищам очень хочется, чтобы в Беларуси был не просто апокалипсис, а чтобы мы все осознали, раскаялись и отдали суверенитет одной из башен Кремля: либеральной или имперской. Сдали за помощь, которую нам же и навязывают. Тут и “Коммерсантъ”, и «ПолитНавигатор» с двух фронтов усердствуют», – сказал Кривошеев.

Целью упомянутой совместной  с «Коммерсантом» «атаки» он считает вовсе не критику антироссийских выпадов минских чиновников, а желание Кремля «поглотить Беларусь».

«Выходит, три в одном. Сначала операция «Отчаяние»: в Беларуси якобы ад кромешный. Следом операция «Принуждение к помощи»: возьмут, никуда не денутся. А на финал операция «Поглощение» – аншлюс вместо равноправного союза», – сказал Кривошеев.

Напомним, что Минск в последние месяцы отказывал звучавшим из Москвы предложениям о реализации Союзного договора, предусматривающего, в частности, переход к общей валюте и парламенту. Власти Белоруссии до сих пор не признали воссоединение Крыма с Россией, однако проводят совместные экономические форумы с Украиной, против которой РФ вводит санкции из-за войны в Донбассе и антироссийской политики.

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