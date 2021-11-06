На «Белсате» оправдываются за фейки в эфире

06.11.2021 19:43 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Белорусские власти делают вбросы, чтобы их подхватили «независимые» оппозиционные СМИ, а потом издеваются над жертвами своих провокаций.

Об этом на форуме в Киеве заявил заместитель директора польского телеканала «Белсат» Алексей Дзиковицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«У нас есть Telegram-канал, где мы просим наших зрителей, читателей высылать свою информацию, и когда режим уже собрался, обосновался, укрепился (мы считали их всегда, и правильно считали, недоразвитыми, что касается технологий). Но сейчас мы тоже видим, что ты получаешь десять сообщений о каких-то протестах, акциях партизанских, а потом получаешь одно какое-то кривоватое, которое ты не понимаешь. Тебе пишет какой-то X, Y, Z 125, 175, он пишет тебе на Telegram: вот, мы сделали там то-то, и информация там – взрыв где-то и так далее. И сейчас нам, независимым журналистам, нужны дополнительные силы, чтобы всё время проверять это. Потому что они тоже уже стали неглупыми, в этом смысле, и подбрасывают нам такие фейк-news. У нас было такое, что был такой news, что всё распространили, они подождали час и сделали скриншоты со всех независимых СМИ: смотрите, вот они повелись, они не журналисты, они занимаются ерундой», – жаловался Дзиковицкий.