На Ближнем Востоке ситуация меняется не в пользу США

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США утратили свое доминирующее положение в ближневосточном регионе. Свидетельством тому стал недавний саммит в Тегеране, который прошел сразу после визита в Саудовскую Аравию президента США Джо Байдена.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявила обозреватель Ирина Алкснис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Алкснис, ситуация развивается так, что России удается сплотить страны с колоссальными историческими противоречиями, выдавливая Штаты из региона.

«Сейчас на Ближнем Востоке идет полноценное переформатирование всех отношений, всей структуры и всего пространства, которое до того было сложено определенным образом. Доминирующим фактором была гегемония США. Они там рулили и все выстраивалось вокруг этого. Штаты частично уходят сами, частично их поганой метлой посылают или просто игнорируют. И тут мы видим впечатляющий феномен, потому что мы наблюдаем, как договариваются между собой страны с тяжелейшими, глубочайшими противоречиями. Мы уже привыкли, что Россия находит общий язык с Турцией, несмотря на кучу противоречий. Тегеран подтвердил, саммит в Тегеране, что между турками и иранцами, при том, что у них трений скандалов и конфликтов ничуть не меньше… За этим есть еще направление Россия – Саудовская Аравия. Это тоже идет процесс… Все эти страны находятся в таком жестком историческом клинче, что если их столкнуть лбами, там кровью будет залито десятилетиями все. Тем не менее, мы видим, как во всех этих странах есть осознание, что это перспектива и это никому не надо. И они все стараются – мы, Саудовская Аравия, иранцы, турки, египтяне – мы все стараемся договориться, понимая, что единственным выигравшим, если мы не договоримся, будут те же Штаты. И в результате встреча в Тегеране стала очередным шагом по выработке новых правил игры, новых структур, нового расклада на Ближнем Востоке. Чрезвычайно важное событие, и то, что оно произошло сразу после визита Байдена на Ближний Восток, оно просто подчеркивает, что США уже просто исключены из этих раскладов, их не воспринимают, они утратили тот вес доминирующей геополитической силы, который они имели на протяжении десятилетий в этом регионе», – заявила Алкснис.