На блокаду Приднестровья в Молдове не хватило денег

16.07.2020, Москва, Елена Острякова

Громко обещанная на сегодня блокада Приднестровья не состоялась. Анонсировавшие ее комбатанты (участники войны 1991 года) собрались вместо этого в Кишиневе под зданием парламента в количестве 200 человек и по традиции перегородили улицу.

Там в это время оппозиция наконец заявила о вотуме недоверия правительству. Эта акция тоже долго анонсировалась, но никак не происходила. Тормозила процесс лидер проевропейской партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Ей не хотелось действовать солидарно с группировкой криминального олигарха Влада Плахотнюка, который бежав в США, продолжает управлять процессами в Молдове.

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Сегодня Санду сдалась. В правящей партии социалистов полагают, что причиной тому компромат на оппозиционерку, которым пригрозил ей все тот же Плахотнюк.

Судя по всему, и протест комбатантов профинансировал тоже он. Собравшиеся мужчины требовали отставки правительства, хотя на самом деле их волнуют льготы за свои «героические действия» в войне с Приднестровьем. Их нищая Молдова давно уже не выплачивает.

«Люди из районов не могут приехать. Человеку от села сорваться в Кишинев нужно самое малое 300 лей, которые сейчас в Молдавии заработать очень тяжело», – признались «ветераны» журналистам под парламентом.

Ранее комбатанты на пресс-конференции в Кишиневе заявили, что блокируют все дороги в Приднестровье, если Тирасполь не откроет границы с Молдовой и не уберет карантинные посты до 12.00 16 июля. Власти Приднестровья установили 31 КПП на границе с Молдовой в связи с тем, что эпидемиологическая обстановка в этой стране одна их самых опасных в Европе. Кстати масок и других средств защиты на кишиневской акции комбатантов не было – спонсоры не проплатили.