05.12.2018, Москва, Максим Карпенко
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Россия, Украина
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На боевое дежурство заступили первые лазерные комплексы «Пересвет»

В России на боевое дежурство заступили первые лазерные комплексы «Пересвет».

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны страны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сообщается, что лазерные комплексы, которые анонсировал президент Российской Федерации во время своего обращения к Федеральному Собранию, основаны на новых физических принципах.

«Оснащение ими Вооружённых Сил начато с 2017 года в рамках Государственной программы вооружений. С поступлением в войска лазерных комплексов организовано их освоение личным составом и слаживание боевых расчётов. Личный состав подразделений, на вооружении которых находится это новейшее оружие, прошёл переподготовку на базе Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского и на предприятиях промышленности, где приобрёл необходимые теоретические знания и практические навыки. В ходе освоения этого современного вооружения боевыми расчётами лазерных комплексов отработаны действия на технике с выполнением мероприятий развёртывания и подготовки их к применению», – сообщает Минобороны РФ.

Ранее военные обнародовали  кадры с испытаниями лазерных комплексов «Пересвет», ракет с ядерным двигателем «Буревестник», океанской многоцелевой системы «Посейдон», ракетных комплексов «Авангард», «Сармат» и «Кинжал».

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