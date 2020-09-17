На «большом строительстве» Зеленского зарабатывают только иностранцы

17.09.2020, Киев, Игорь Петров

«Большое строительство» дорог, на котором пытается пиариться президент Украины Владимир Зеленский, отдано на откуп иностранным компаниям и служит только для выкачивания ими бюджета Украины.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявила экс-министр юстиции Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Про строительство вот не надо. Это обычная предвыборная агитация за государственный счет. Ему кажется, что это как-то повлияет на рейтинги. Не повлияет это на рейтинги потому что: а) люди будут голосовать исходя из того более чем года которой они прожили при Зеленском, б) когда ты приходишь уставший домой тебе всё равно где там какие дороги, и в) на самом деле это большая «мойка».

Участвует в этой мойке очень много иностранного капитала. Я была рада началу этой программы, понимая какой коэффициент мультипликации может начаться когда начинаются дороги.

Но, просмотрев тендеры «Большого строительства», я увидела, что турецкая компания «Азалтын» выполняет работу общей стоимостью 1,1 миллиард «Акили групп» и «Азвирт» – 86,5 и 133 миллиона евро соответственно, «Синхадира» китайская за Житомирскую трассу – 1,3 миллиарда гривен ОАО «ГСТ Брест» из Беларуси – более 1,6 миллиардов гривен.

Таким образом, львиная доля средств на «большую стройку» осваиваются иностранцами. Это крупные уважаемые строители из Азербайджана, из Турции, прекрасное предприятие из Белоруссии. Они съедают украинский бюджет, они привозят сюда своих сотрудников, они привозят сюда, как белорусы, даже асфальтное покрытие. Они выводят потом прибыли к себе и они спокойно (часть из них) нарушают тендерные условия, нарушают сроки и нарушают порядок сдачи работ.

И это все абсолютно открытая информация. И я хотела бы что глава «Укравтодора» объяснил, каким образом «большая стройка» не учитывает интересы национального производителя? Понимает ли он, куда идет прибыль, и чьи это будут дороги? Понимает ли он, что бюджеты некоторых строительных компаний больше, чем бюджет Украины. Они сюда зайдут даже с демпингом чтобы полностью обвалить нам рынок и забрать его себе. Понимает ли он, что в данном случае нужно быть экономическим эгоистом и отдавать все это своим? Что это за «большие стройки» для чужих дядь?» – сказала юрист.