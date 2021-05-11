На «Большом строительстве» Зеленского зарабатывают только турки

11.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Так называемое «Большое строительство» на Украине, при котором тендеры на строительство и ремонт мостов, а также дорог выигрывают иностранные компании, является неэффективным с точки зрения использования выделенных на него бюджетных средств, которые не остаются в стране, а уходят за рубеж.

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил эксперт по транспортным вопросам Виктор Медведь, директор консалтинговой компании William invest expert, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тендеры на реализацию таких долгосрочных проектов проводятся очень быстро, что не дает возможность хорошо провести тендер, привлечь максимальное количество участников и подготовиться, в том числе и украинским производителем. И мы получаем ситуацию, что сегодня крупные мосты настроят турецкие компании. Соответственно, и прибыль уходит за рубеж.

Бюджетная эффективность и экономическая эффективность для государства снижается – если мы сами строим, то прибыль возвращается к нам в ВВП, в бюджет, и мы можем опять реинвестировать деньги в строительство новых мостов. А если мы платим компаниям извне, эти деньги уходят за рубеж, у нас нет эффективности.

Деньги тратятся неэффективно. Конкуренции нет, вертикальной интеграции как таковой нет. Идет неэффективное использование бюджетных средств.

Должны строиться предприятия по производству определенных машин конструкции. Тогда, если мы, условно, строим мост, расходы на него миллиард этот весь миллиард остаётся в Украине. Он идёт к нам в бюджет, и тратится на развитие экономики Украины.

А когда мы строим по принципу «сегодня на вчера», то получаем быстро, дорого и некачественно. Проблема с «Большим строительством» Зеленского – в том, что оно ведётся дорого и некачественно. У нас не так много денежных средств, и мы неэффективно их используем. Показателям неэффективности является то, что строят, прежде всего, зарубежные компании, а привлечение внутренних участников минимально там, где высокая добавленная стоимость», – сказал эксперт.