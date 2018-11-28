На борту катеров ВМС Украины должен был быть сын Порошенко

28.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Инцидент с катерами ВМС Украины возле Керченского пролива был провокацией Киева, это очевидно для всего мира, фальсифицировать хронологию событий не удастся, поскольку все переговоры и передвижения фиксировались со спутников. Вообще, на подобные операции в мировых державах отправляются сыновья высокопоставленных политиков.

Об этом в эфире канала «112» заявил экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бывший министр напомнил, что аналогичные катера ВМС Украины ранее были переброшены из Одессы на Азов по железной дороге.

«Я инженер, менеджер, я моряк, я хожу морем, я знаю, что такое проходы пролива. Но первое – у меня простой вопрос как у логиста, почему два катера типа «Гюрза» повезли трейлерами в Мариуполь, а эти – пошли морем? О том, что они шли, знали все. Второе, у них запас хода 260 миль, без дозаправки до Мариуполя дойти он не мог. Третье, почему все плачут о том, что нашли на борту и оружие, и кодекс, и те показания…», – начал Червоненко.

«А вы верите в те показания?» – перебил ведущий.

«А какие мне основания не верить? Это же офицеры, это люди, я не видел на них следов пыток. На море и в воздухе всё записывается… Это пишут все спутники! И обмануть мировое сообщество [не получится], это нам можно говорить: «Закройте «112» и «NewsOne», и говорите, что удобно нам», – ответил экс-министр.

«И последнее, меня бесит, когда начинают лить крокодильи слёзы и говорить о 18-летних пацанах. А кто их послал? Кто на спецоперацию, в которой участвовали спецслужбы, о которой знали заведомо, ведь до этого два корабля прошли, предупредив и соблюдая все морские правила, – на всех каналах мира существуют правила, я знаю на себе.

У меня отказала рация, ко мне рванули так два корабля, что я чуть не… Для всех существует правило: пока тебе два раза с дубляжом не подтвердят проход, ты не имеешь права соваться. Плюс они зашли в территориальные воды, которые были русскими до аннексии Крыма. Всё записано.

Но я не понимаю главного: как вы смеете плакать. Командир генштаба, у которого на совести Иловайск, Дебальцево, бессмысленный, как оказалось, Донецкий аэропорт. Плакать о том, что 17-летние пацаны…

Я знаю опыт других стран, начиная от США, Британии и Израиля, на подобные операции, которые носят политические и другие опасные моменты, или тайные операции, прежде всего, идут офицеры – дети высокопоставленных политиков и чиновников», – добавил Евгений Червоненко.