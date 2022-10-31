На боснийском телеканале обсуждали убийство Милорада Додика

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Владелец, директор и ведущий сараевского телеканала Face Сенад Хаджифейзович во время беседы с гостем студии, рассуждая о том, «что Западу делать с лидером сербов Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорадом Додиком», спросил, состоит ли решение в том, чтобы «убрать, успокоить, убить его?».

Хаджифейзович обсуждал «способы борьбы с Милорадом Додиком» вечером 30 октября в «Центральных новостях» на телеканале Face с аналитиком Душаном Яничем, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда вы говорите, что Додик – это блуждающий дрон, «Байрактар», и что он опасен сам по себе, что он может вызывать конфликты, – вы не думаете, что Вучич должен реагировать? Ну, я не знаю, успокоить его, убрать, но реагировать, да и кто-то с Запада тоже. Европа – никакая, вы объяснили роль Германии, но Америка? Его нужно заменить, успокоить, убить?», – спросил у гостя Хаджифейзович.

Пока что на это последовала только реакция профильного регулятора. Сразу же после эфира директор Регуляторного агентства по коммуникациям БиГ Драшко Милинович заявил, что агентство возбудило дело против телеканала Face. По словам чиновника, телеканалу грозит максимально возможный штраф, приостановка выхода программы «Центральные новости» в эфир и даже отзыв телевизионной лицензии.

В свою очередь, Министерство внутренних дел Республики Сербской (РС, один из двух энтитетов БиГ) сообщило, что дежурный прокурор Прокуратуры БиГ потребовал, чтобы сотрудники полиции РС представили Агентству по расследованию и защите БиГ всю имеющуюся в их распоряжении информацию, а Прокуратуре БиГ представили отчёт о предпринятых мерах и действиях, что и было сделано. Никакой реакции Прокуратуры БиГ на действия Сенада Хаджифейзовича на данный момент нет.

Председатель Союза журналистов РС Даниел Симич отметил, что дело не только в фактической угрозе убийством государственному деятелю.

«Если были призывы к убийству, это само по себе ужасно, но никто не замечает того, что он просил какие-то международные силы вмешаться во внутренние дела страны», – сказал Симич.

По его словам, это столь же возмутительно, как и возможный призыв к убийству, и что в любой нормальной стране, если бы ведущий такое заявил, возник бы скандал, и были бы возбуждены уголовные дела.

При этом сам Сенад Хаджифейзович, известный провокационными заявлениями в своих телепрограммах, опубликовал в социальных сетях «Ответ додиковцам», в котором утверждает, что он не произносил в эфире слова «убить», а говорил «успокоить». Кстати, в своё время Додик не побоялся прийти в эфир к Хаджифейзовичу (на фото), и на все попытки ведущего вывести гостя из себя лишь посмеивался и в конце заявил «ты не журналист, ты тролль, можешь лишь подъ*бывать меня».

Как сообщал «ПолитНавигатор», Милорад Додик и его партия, Союз независимых социал-демократов, победили на выборах в Республике Сербской.