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22.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Доходы политиков, Колониальная демократия, Компромат, Коррупция, Общество, Политика, Скандал, СМИ, Спецслужбы, Украина, Финансы

На Британских Виргинских островах не забыли о Порошенко – расследование продолжается


Правоохранительные органы Британских Виргинских островов ведут расследование о возможном отмывании средств президентом Украины Петром Порошенко и мэром Одессы Геннадия Труханова, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом в комментарии Громадскому рассказала автор расследования Panama Papers, журналистка «Слидство.Инфо» Анна Бабинец.

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«Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов возбудило дело по компании Порошенко и также по компании, связанной с Трухановым. Они начали свое расследование. Из формулировки, которую мы увидели в переписке, речь шла о подозрении в отмывании денег. Интересно, что ведется расследование в отношении компаний, связанных с украинским публичными деятелями, за границей, а в нашей стране оно не ведется», — сказала она.

Журналистка также сообщила, что направила запрос в Администрацию президента касательно расследованию против Порошенко. Однако пришел ответ, что о возбуждении дела в АП ничего не знают.

Бабинец добавила, что ожидает ответа на запрос от Агентства финансовых расследований Британских Виргинских островов.

Журналисты-расследователи «Слидство.Инфо» были соавторами проекта Panama Papers, который получил Пулитцеровскую премию 2017 года в категории «Пояснительная журналистика».

В материалах расследования раскрывались связи мировых лидеров и бизнесменов с оффшорными компаниями. В списке фигурировали люди из окружения президента России Владимира Путина, президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона и других.

Из этих документов стало известно, что Порошенко основал три оффшорные компании по управлению активами, включая кондитерскую корпорацию Roshen, не указав сведений об этом в своих имущественных декларациях.

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