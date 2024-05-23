На будущее: англосаксы уже лепят из Зеленского нового Бандеру – депутат Госдумы

Главная цель США и Британии – чтобы ни в коем случае не было прекращения огня на Украине, вне зависимости от того, признаёт РФ президентство Зеленского или нет.

Об этом на канале «PolitWera» заявил депутат Госдумы, политтехнолог Олег Матвейчев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американцам нужна война. Если взять идеальную для них ситуацию, как бы они хотели, чтобы всё развивалось с Украиной, она состоит в том, чтобы война продолжалась до последнего украинца. Без всяких миров, перемирий и так далее. Вот, убивают русских и убивают, украинцы умирают и умирают – хорошо, никаких перемирий. Зеленский легитимен? Нелегитимен. Ничего страшного, значит, это ещё больше отметает возможность как-то остановить войну, потому что это выгодно России – славяне перестанут убивать друг друга. Мы же прекрасно понимаем, что Зеленский не сам решил не проводить эти выборы, он был бы готов их и провести, но он согласовал то, что не проводит выборы, с англичанами и американцами. Они сказали: мы всё равно скажем, что ты легитимный, тебя всё равно все будут признавать президентом, мировое сообщество с тобой. Запрет, который у них есть в указе… вести переговоры с Россией – это кто придумал, с кем было согласовано? Конечно, тоже с ними», – сказал депутат.

По его словам, англосаксы ведут к тому, что даже если будет военный разгром ВСУ, то Зеленский продолжит вести партизанскую войну.

«Мир никакой не подписан. Тот же Зеленский, кстати, себя не представляет в итоге человеком, который подпишет капитуляцию. Он скажет: я лучше умру, но я останусь тем, кто боролся и умер с винтовкой в руке. Пусть в памяти народа я буду проигравший, как Бандера, но не подписавший капитуляцию. Поэтому – легитимный он, нелегитимный, он всё равно капитуляцию или мир подписывать не будет. И они именно это и делают», – заключил Матвейчев.