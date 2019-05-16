На церемонию присяги Зеленского приедет важный чин из НАТО

16.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Помощник генерального секретаря НАТО Алехандро Алваргонзалес приедет в Киев на инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба Альянса.

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“На инаугурации президента Зеленского НАТО будет представлен помощником генерального секретаря Отдела по политическим вопросам и политике безопасности, послом Алехандро Альваргонзалесом. Находясь в Киеве, посол Альваргонзалес также примет участие в приеме, посвященном 70-летию НАТО”, – говорится в сообщении.

Напомним, что инаугурация Зеленского состоится 20 мая, в 10:00.