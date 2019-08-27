На Черниговщине пьяный СБУшник устроил сафари на людей

27.08.2019, Киев, Владимир Гладков

В селе Новая Басань Бобровицкого района на Черниговщине сотрудник СБУ, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем с пьяными пассажирами, которые стреляли по людям.

Об этом сообщает «УНИАН» со ссылкой на Главное управлении Национальной полиции в Черниговской области, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как сообщила полиции местная жительница вечером, 25 августа к ее компании подъехало неизвестное авто «Шкода», оттуда вышли люди и четыре раза выстрелили в их сторону. Прибывшие на место происшествия правоохранители выяснили, что автомобилем управлял нетрезвый сотрудник СБУ.

В полиции уточнили, что на правонарушителя составили протокол по ч. 1 ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения), что наказывается штрафом в размере 10 200 гривен (около 27 тысячи рублей).

При этом, по информации ресурса, в управлении СБУ в Черниговской области заявили, что «фигурант инцидента не является сотрудником регионального управления, он – из столицы».