На Черноморском флоте появились «передовики» ракетных ударов «Калибрами»

28.07.2022  16:03 (Мск), Севастополь
Виктор Орлов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Севастополь, Спецоперация


Телеграм-канал «Черноморский флот» опубликовал снимок палубы одного из новейших малых ракетных кораблей типа «Буян-М», недавно вошедших в состав ЧФ. Моряки по традиции после ракетных стрельб главным калибром наносят на корпус красные звезды с белым круглым полем, внутри которого указывается количество выпущенных «изделий» при этой ракетной стрельбе.

В случае данного корабля речь идёт о пусках ракет «Калибр». Авторы фото посчитали, что речь может идти о 50 выпущенных ракетах за время СВО, и это – только одним МРК.


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