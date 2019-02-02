На чём торчит Турчинов? Повсюду враги, агентура, наёмники
Секретарь Совбеза Украины Александр Турчинов сегодня съезде партии Арсения Яценюка выступил с речью о внешней российской угрозе, которую усиливают неназванные, но очень коварные внутренние враги, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы должны удерживать фронт против внутренних врагов, не менее опасных. И это не только вражеская агентура, террористы и наемники. Это, безусловно, информационная и политическая креатура Кремля, которая снова поднимает голову на Украине. Это масштабная коррупция, которая формирует власть и тормозит наш путь вперед.
Безусловно, сюда входит и тотальный популизм, который на Украине превратился в смесь безответственности, вранья, разрушительной агрессивности и некомпетентности. Этот мутный поток, который усиливается, контролируемыми средствами массовой информации, превращаются в оружие массового уничтожения экономики, безопасности и авторитета нашей страны», – заявил Турчинов.
Метки: Александр Турчинов
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