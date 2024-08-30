На что президент Сербии променял 12 французских истребителей

Визит президента Франции в Сербию и заключение самого большого в истории сербской армии контракта – на покупку 12 французских истребителей «Рафаль» – вызвали резонанс и в России.

Появилась даже информация, что Сербия частично рассчитается по этому контракту истребителями МиГ-29, которые Франция после этого передаст Киеву, отмечает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«[Эмманюэль] Макрон в Сербии. Продал [президенту Сербии Александру] Вучичу французские истребители за 2,7 млрд. евро. Вернее, Вучич пообещал их купить. Часто такие контракты потом разрываются по политическим мотивам, но сейчас Вучич решил подыграть Макрону и вообще ЕС, надеясь, что они не будут душить Сербию» – написал в своём Телеграм-канале российский политтехнолог Марат Баширов.

«Вучич в своем поведении давно похож на Лукашенко, ведя политику «и вашим и нашим», выманивает ресурсы у нас и потом задабривает Европу. Но современная Европа – это гиена (всё равно сожрут, что можно), а нам приходится терпеть из геополитических соображений. Но, честно говоря, как же они противны со своим прогибанием спины. Надеюсь, что мы готовы к тому, что оба скоро уйдут со сцены и появятся более искренние политики в Сербии и Беларуси?», – риторически спросил Баширов.

В защиту Вучича сразу же высказался называющий себя «балканистом» политтехнолог Олег Бондаренко, в феврале 2022 года выступивший против проведения СВО.

«Как же меня умиляют эти рассуждения про «более искренних политиков в Сербии и Беларуси»?.. Только скажите мне, пожалуйста, Марат, а сколько денег Россия вложила в появление этих «более искренних»? Насколько я знаю, приблизительно ноль. И Вучич, и Лукашенко избрались сами, без всякой российской поддержки. Какими такими ресурсами Россия снабжает Сербию безвозмездно? Just business nothing personal. А если так, то какой, собственно, спрос с двух этих прекрасных природных русофилов?», – написал Бондаренко (естественно, не приведя никакого примера «русофилии» Александра Вучича).

«И да, имейте в виду, если Москва своих подходов не изменит (а предпосылок для этого пока не наблюдается), следующие президенты этих пока что братских стран будут значительно менее пророссийскими. Цените то, что есть, и не требуйте большего, если Москва не готова вкладываться в создание своих институтов «мягкой силы»!», – пугает Бондаренко критиков Вучича.

Если поиграть в «адвоката дьявола», то можно привести ЕДИНСТВЕННЫЙ пример условной русофилии Александра Вучича: Сербия пока не ввела санкций в отношении РФ, хотя Вучич постоянно делает оговорки, что под давлением Запада это в любой момент может произойти.

Но отсутствие санкций выгодно в первую очередь самой Сербии, ведь она получает газ почти в полтора раза дешевле, чем страны ЕС. Кроме того, Белград превратился для россиян в главный хаб для перелётов на Запад (при этом цены на прямые рейсы в Сербию из РФ выросли более чем в два раза по сравнению с началом 2022-го).

А вот список антироссийских действий со стороны Вучича с момента его прихода к власти в 2012 году может занять не одну страницу. Достаточно вспомнить лишь предоставление персоналу и грузам НАТО дипломатического иммунитета в Сербии, регулярное участие сербских войск в учениях НАТО после 2022 года и превращение Белграда в одно из сосредоточений русофобов с паспортами РФ и Белоруссии.

Но это, как говорится, дела давно минувших дней. Что же касается нового контракта с Францией, то, по данным российского телеграм-канала «Октагон», в документе есть также пункт о частичной оплате сделки Сербией… 36 истребителями «МиГ-29». Напомню, это самолёты в новейшей комплектации, на церемонию их передачи в Сербию в 2017 году лично приезжал тогдашний министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Три эскадрильи российских истребителей будут переданы французской стороне уже в декабре. Дальнейший путь «МиГов» лежит на Украину. По данным «Октагона», Сербия уведомила об этом пункте сделки Москву», – пишет канал.

Правда ли это – покажет время.