На что рассчитывает Украина после Авдеевки, и есть ли под ее надеждами реальная почва?

На дворе уже начало марта и можно подвести некоторые промежуточные итоги, которые позволят спрогнозировать развитие украинского сюжета на ближайшие полгода.

Что имеет Украина на начало весны? Из плюсов – резко, буквально в разы возросшую активность Европы. Лидеры последней лихорадочно совещаются, выделяют деньги и оружие, обещают еще больше и того, и другого в ближайшие год-два. Похоже, именно в Старый свет из-за океана переезжает незримый штаб управления украинским кризисом, а Штаты временно уходят на второй план.

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Как долго продлится такая ситуация, не знает никто, но оптимисты полагают, что возможно, до весны следующего года. Когда новый владелец Овального кабинета в Белом доме, независимо от исхода выборов, будет вынужден либо возвращать Америке привычную роль ведущего кукловода, либо окончательно дистанцироваться от этой темы, спихивая ее на европейских интересантов.

В зависимости от этого, кстати, поменяется и сам сюжет. Война с участием и под руководством Штатов и война как частное европейское (и британское) дело – это две разных войны. Как в плане тактики и стратегии, так и в плане интенсивности, временных горизонтов и ресурсной обеспеченности.

Лицезрение западных суетологов, бегающих вокруг Украины с причитаниями «Все пропало» не добавляет оптимизма украинским аналитикам. Среди последних, чем дальше, тем больше становится популярной тема предстоящей заморозки конфликта. Не очень понятно, на каким рациональных основаниях, тем более, оглядываясь на показную непримиримость официального Киева.

Тем не менее, если опуститься на уровень экспертных мнений и прогнозов в украинских СМИ, то легко убедиться, что там полным ходом идет подготовка общественного мнения к стадии принятия неизбежного. Ну или того, что самим киевским говорящим головам представляется неизбежным

Так, например, известный украинский публичный философ с претензией на визионерство Валерий Пекарь открыто пишет:

«Украинскому обществу нужно разобраться с тем, насколько этот сценарий является приемлемым и на какие уступки можно пойти».

Понятно, что это обращение не к рядовому обывателю. Его про уступки вообще никто не спросит. Эти слова обращены к немногочисленной, но активной и агрессивно вовлеченной в поддержку войны активной части общества.

«Описывая сценарии на 2024-2025, я отмечал, что инерционный сценарий (то есть такой, по которому все сейчас движется) является худшим для Украины сценарием войны на истощение с потерей западной поддержки и, вследствие этого, значительной потерей способности оказывать сопротивление. Но наиболее вероятным сценарием я называл не его. И это довольно нестандартный случай, потому что обычно инерционный сценарий и является наиболее вероятным. Но когда действуют мощные силы, которые пытаются сбить инерционный сценарий и переключиться на какой-то лучший, инерционный сценарий теряет вероятность. Это как раз то, что сейчас имеем», – рассуждает Пекарь.

Наиболее вероятным и «лучшим» для Незалежной сценарием он считает замораживание боевых действий, что в прошлом году выглядело совершенно невозможным. Ведь против заморозки были настроены активные части обоих обществ – как украинского так и российского.

Пекарь оговаривается: этот сценарий все еще выглядит неприемлемым для украинского общества и для российского руководства, но он очень нужен Америке и Европе.

«Он нужен европейской индустрии, чтобы нарастить оборонные возможности. Он нужен европейским лидерам, чтобы подготовить свои общества к изменениям. Он нужен Байдену, чтобы выйти на выборы миротворцем. Он нужен Трампу, чтобы критиковать Байдена за несостоятельность и выровнять провал, созданный неудачной межпартийной борьбой. Он нужен всем украинским политикам, чтобы провести выборы и победить (все они надеются на победу)», – уточняет украинский философ.

И если присмотреться к событиям на внутреннем украинском фронте, то мы увидим, как та же Верховная рада фактически тормозит, если не саботирует принятие в окончательной редакции скандального закона о мобилизации, заваливая его тысячами поправок и нивелируя жесткие положения.

Все это делается с расчетом на благосклонность избирателей. Последние, как их ни убалтывают военные пропагандисты, так и не примирилось с категорической необходимостью новой большой мобилизации, и мы не видим сколь-нибудь энергичного давления общества на политиков с целью ускорить этот процесс.

А на внешнем фронте киевские элиты ждут, с чем к ним прилетит посланец Поднебесной Ли Хуэй, который уже пообщался с официалами в Москве, и теперь у него на очереди такие же разговоры на Украине, в Польше и Германии.

Украинские конспирологи считают, что задача этого дипломата – подготовить почву для замирения сторон. При этом в Киеве уверены, что КНР имеет стратегию собственного выигрыша при всех вариантах продолжения или завершения войны. Вопрос лишь в том, что никто не знает, считают ли в Пекине выигрыш от перемирия большим. Пока что это «слепая зона», не просматриваемая рентгеном политической аналитики. Вот украинцы и боятся отрицательного ответа на это допущение.

При этом все отдают себе отчет, что в сценарий «заморозки» вшита по умолчанию опция обязательного рецидива эскалации. Спорят лишь о времени, необходимом для этого – кто то говорит о паре лет, а кто-то отводит на вторую фазу боевых действий 5-7 лет, необходимых на восстановление ресурсов сторон и изучение ими ошибок первой фазы.

Это означает, что ожесточение второй фазы может быть куда большим, чем то, что мы видим сейчас. И конвенциональными на ТВД станут как раз те вооружения, насыщение которыми линии фронта сегодня только с опаской обсуждают. При этом успешность украинской подготовки к этой второй фазе зависит от того, на что именно и с какой пользой в Киеве потратят подвернувшуюся передышку.

Именно вокруг этой повестки уже сейчас идет подспудная борьба, а когда и если на горизонте все же вновь появится призрак отложенных пока что в долгий ящик выборов, эта борьба только обострится. Тех, кто будет выступать против ускоренной модернизации ВСУ и слишком «мирной» повестке, будут клеймить «популистами» и обвинять в «угрозе потери государственности». Об этом, в частности, говорит еще одна из украинских говорящих голов – Максим Кухарь.

Впрочем, сами по себе ожидания «заморозки» как спасительной палочки-выручалочки не отменяют того факта, что если она вдруг все же случится, хотя ничто из погоды на дворе не указывает на такую скорую вероятность, то «приземление» украинского социума будет весьма жестким.

Ведь в этом обществе до сих пор даже минимально не отрефлексированы простейшие вещи, которые бы позволили примириться с новой реальностью. Например, относительно собственных «красных линий» и пределов допустимого компромисса. Не говоря уже о том, что именно считать «украинской победой». По умолчанию предполагается, что все ответы даны в сакральной «формуле Зеленского», но при этом так же по умолчанию все понимают, что она нереалистична именно ввиду своего максимализма.

Чтобы получить все и сразу украинцам нужно победить. Абсолютно и безоговорочно. Не оставляя никаких сомнений в трактовке этой победы. Но сделать это на имеющейся ресурсной базе невозможно. Мантра «Нам поможет Байден» не работает.