На что рассчитывали в НАТО, бросая плохо вооружённые части ВСУ в «контрнаступ»

Провал военной кампании ВСУ 2023 года мог быть обусловлен тем, что окрылённые неудачами русских под Харьковом и в Херсоне натовские страны не соизволили должным образом наладить военную промышленность и как следует снабдить украинскую сторону необходимым оружием.

Об этом на канале «Филипповский 13» заявил российский военный эксперт Илья Крамник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперта попросили оценить западный военпром.

«Слава Богу, их значительно меньше, чем я мог бы опасаться. Ждали всё-таки совсем другого, ждали совсем иных масштабов ускорения производства. Пока же всё сводится в основном к говорильне. К лозунгам о том, что, ну, хорошо бы Украине дать миллион снарядов, проходит несколько месяцев, оказывается, что миллион не дадут, а в несколько раз меньше. Ждали самолётов в этом году, но, как мы видим, самолётов до сих пор нет. Более того, пошли разговоры, что вообще это вещь не быстрая, в 2025 что ли дадут, а ещё 2024 как-то прожить. Ждали, что будут действовать на фронте американские танки в большом количестве, в итоге передали формально 30 танков «Абрамс», из них на Украину доехало десяток с чем-то, и на фронте до сих пор не появился ни один», – ответил Крамник.

Ведущий канала политолог Алексей Пилько отметил, что, по сути, за НАТО отдуваются одни немцы со своими «Леопардами».

«На самом деле, по большому счёту, отдуваются поляки. Главный танк этой войны – это Т-72 с обеих сторон. Т-72 составил основу передаваемого танкового парка НАТО, наряду с Т-64, конечно, украинских танковых частей. А западные танки были переданы не в том количестве, чтобы решить исход боя. Они, скорее, азарта дополнительного добавляли. Приятно, когда танк с крестом, особенно немецкий», – сказал эксперт.

Алексей Пилько поделился ощущением, что Запад «сделал ставку на зеро», отдав всё, что было, и оказался совершенно не готовым к тому, что это не сработало.

«Здесь интересно, почему вообще это стало возможным. Чего вообще ждали? Тут нет внятного ответа на вопрос. Должна же была быть какая-то рациональная основа, которая заставляла предпринимать именно такие действия. Мы это передадим, пойдём в наступление, а дальше противник отступит. А почему он отступит? Есть такой мем: кто-то готовит амбициозный план по достижению чудесных показателей, там, вот это, вот это и вот это, а вот здесь происходит чудо. Есть такое ощущение, что там тоже рисовали план», – предположил Крамник.

Пилько возразил, что, может быть, всё-таки есть рациональная логика, например, репутационные последствия «харьковской перегруппировки» в 2022 году.

«Конечно же, поводы были. То, что тогда произошло под Харьковом, и под Херсоном, оно заставило самообмануться тех, кто принимал решения. При этом, опять же, есть определённые вопросы, потому что люди со старым служебным опытом, знакомые с реалиями ещё Советской армии, в том числе представители офицерского корпуса стран НАТО ещё бывших стран Варшавского договора, многие из них сейчас просто троллят своих молодых коллег: «Ну что, сынки, помогло вам ваше НАТО?», – рассказал военный эксперт.