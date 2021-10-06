На Чукотке построят уникальный канатный аэромост

06.10.2021 23:23 (Мск), Москва, Елена Острякова

Правительство Чукотского автономного округа захотело построить уникальный канатный аэромост, который свяжет поселок Угольные Копи, где находится аэропорт, с окружным центром.

Об этом сегодня, выступая в Совете Федерации РФ заявил вице-премьер Юрий Трутнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Это проект, связанный со строительством подвесной дороги от аэропорта до Анадыря. Там очень интересная транспортная схема. Прилетаешь и, в зависимости от погоды, либо плывешь на ботике, или летишь на вертолете. А если нет погоды, то не летишь и не плывешь, а сидишь в аэропорту через залив от места, куда ты прилетел. Я обещал, что мы найдем средства для реализации этого проекта. Надо найти компанию и подобрать проект», – сказал Трутнев.

Протяженность аэромоста составит семь тысяч 600 метров. В этом проекте впервые в России будет использована усовершенствованная технология транспортировки пассажиров и грузов по подвесной канатной дороге с двумя несущими канатами. Данная технология полностью адаптирована к условиям Арктики.

Введение объекта в эксплуатацию запланировано зимой 2023-2024 годов. По предварительной оценке, стоимость моста составит около 2,7 миллиарда рублей.