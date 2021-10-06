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06.10.2021 23:23 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Арктика, Общество, Политика, Россия, Транспорт
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На Чукотке построят уникальный канатный аэромост

Правительство Чукотского автономного округа захотело построить уникальный канатный аэромост, который свяжет поселок Угольные Копи,...

Правительство Чукотского автономного округа захотело построить уникальный канатный аэромост, который свяжет поселок Угольные Копи, где находится аэропорт, с окружным центром.

Об этом сегодня, выступая в Совете Федерации РФ заявил вице-премьер Юрий Трутнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это проект, связанный со строительством подвесной дороги от аэропорта до Анадыря. Там очень интересная транспортная схема. Прилетаешь и, в зависимости от погоды, либо плывешь на ботике, или летишь на вертолете.

А если нет погоды, то не летишь и не плывешь, а сидишь в аэропорту через залив от места, куда ты прилетел. Я обещал, что мы найдем средства для реализации этого проекта. Надо найти компанию и подобрать проект», – сказал Трутнев.

Протяженность аэромоста составит семь тысяч 600 метров. В этом проекте впервые в России будет использована усовершенствованная технология транспортировки пассажиров и грузов по подвесной канатной дороге с двумя несущими канатами. Данная технология полностью адаптирована к условиям Арктики.

Введение объекта в эксплуатацию запланировано зимой 2023-2024 годов. По предварительной оценке, стоимость моста составит около 2,7 миллиарда рублей.

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