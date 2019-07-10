На дачу Медведчука хотят отправить спецназ СБУ

10.07.2019

Если украинское государство не действует в интересах украинской нации, то за него это будет делать националисты.

Об этом на митинге под офисом президента Украины заявил глава ОУН и первый заместитель председателя Госкомтелерадио Украины Богдан Червак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинцы могут потерять свой исторический шанс иметь государство. Это может произойти на наших глазах. Все эти заявления, которые сегодня звучат из уст президента Зеленского и его окружения – не что иное, как шаги, направленные на демонтаж украинской государственности. Надо называть вещи своими именами. Не политическая борьба, не выборы привели к тому, что появилось желание провести так называемый телемост. На самом деле это спланированная акция», – утверждает Червак.

При этом он говорит, что националистам придется делать то, чем должна заниматься власть.

«У нас есть силовые структуры, есть СБУ. Предателями должны заниматься не политические силы, а правоохранительные органы. Мы бы хотели видеть спецназ СБУ на даче Медведчука. Мы бы хотели видеть спецназ СБУ возле телеканала Newsone и у всех других пропагандистских российских каналов. Но этого не происходит. Поэтому мы тут чтобы сказать власти – если она не будет делать то, что она должна делать, то это будем делать мы, украинские националисты. И мы точно не будем оглядываться на Москву. Мы будем делать то, что соответствует нашему видению, нашим интересам», – сказал Червак.