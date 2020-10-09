На дебатах при Минобороны решили: России пора наступать

09.10.2020, Москва, Максим Карпенко

России пора переходить из обороны в идеологическое наступление в ответ на информационную кампанию Запада по очернению исторической роли русского государства, что, в частности, проявляется в переписывании истории Великой Отечественной войны.

Об этом заявил политолог Сергей Караганов во время круглого стола на тему «Психологическая оборона. Борьба за историю — борьба за будущее», который прошел под эгидой Международного военно-технического форума «Армия-2020».

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«Лучше наступать, тем более, что в нынешней ситуации мировой и внутренней у нас есть огромные возможности для, в том числе, идеологического наступления», – сказал Караганов.

Он пояснил, что для такого наступления России сложился удачный момент – как в свое время рухнул коммунизм, теперь на Западе разочаровываются в либерализме.

«Идет борьба между условными транснационалами и националами, которых большинство, которых мы, почему-то не пытаемся возглавить. Наконец, мы – главный поставщик мира, о чем мы тоже не говорим. И еще более существенно – мы, лишив Запад возможности диктовать свои условия, которой он обладал почти 500 лет, мы освободили мир от условного западного ига. Мы тоже это не используем. Надо просто не обороняться, а наступать, давая при этом отпор, когда нужно», – отметил Караганов.

«Сегодня история — это поле битвы. История — это не просто набор фактов, а мировоззрение, идеология», – согласился советник министра обороны Андрей Ильницкий.

«Работа против Российской Федерации идет последовательно и систематически. Сегодня нас уже абсолютно не удивляют нападки на страну, на нашего лидера. Сегодня информационная борьба против нас, против нашей страны приобрела новые черты и формы», – напомнила известная радиоведущая Анна Шафран.

«Нас все время не просто как-то корректируют, нас просто переиначивают. Страну, которая ненасильственно по отношению или к части передачи своего образа жизни другим сегодня, во второй половине 20-го века, в 21-м веке, как раз в этом и обвиняют. Наши успехи – и есть предмет атаки наших оппонентов. При этом, мы себе такое никогда не позволяем», – подчеркнул первый замминистра обороны Руслан Цаликов.

Впрочем, по его данным, есть случаи, когда западная пропаганда внутри самой РФ не работает – например, кампания по дискредитации Вооруженных сил, к счастью, обернулась провалом. «За последние годы сформировался позитивный образ армии в обществе. Об этом говорят цифры. Народ в свою армию поверил», – сказал Цаликов.

Подтверждение тому – рост популярности военных учебных учреждений. Здесь решают одну из важнейших задач – правильное воспитание молодежи. И совсем не обязательно, что в будущем выпускники училищ свяжут всю свою жизнь с армией – реализоваться они могут и в других сферах, зато – с верной «закалкой».

«Приезжайте в любое суворовское училище и посмотрите на уклад его воспитанников. У нас есть огромное количество программ дополнительного образования и несметное количество секций – все для гармоничного развития личности. Мы никого не принуждаем поступать в военные училища. Артисты, режиссеры, художники, композиторы, дипломаты, ну и, конечно, военная элита, представлены нашими воспитанниками. Здесь вырастают настоящие граждане страны», – сказал замглавы военного ведомства, статс-секретарь Николай Панков.

«У нас даже когда социологические исследования проводились по поводу поправок в апреле, мае и так далее, поправка о том, что мы против фальсификации истории была поддержана 90 с лишним процентами людей. Это была одна из самых популярных поправок, за которые голосовали люди. Потому что процессы фальсификации истории постоянно идут, люди от этого устали и они хотят, чтобы этому был положен конец. Поэтому борьба за историю очень важна и подобные круглые столы очень важны», – заявил «ПолитНавигатору» политолог Олег Матвейчев.