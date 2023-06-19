На деньги Абрамовича появился новый претендент. И это не Украина

Хитрый «старосемейный» олигарх Роман Абрамович, похоже, нашел повод не расставаться с деньгами в пользу Украины.

Как мы помним, этот широкий жест в прошлом году наделал немало шума как на Украине, где уже успели найти применение деньгам олигарха в размере 2 миллиардов долларов, так и в России, где патриотически настроенная публика сочла такой поворот едва ли не плевком в российскую армию на фоне идущей СВО.

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Но прошло полтора года и вот уже британский таблоид Daily mail сообщает, что Абрамович, как истинный хозяин данного им слова отказывается подписывать распоряжение о выделении Украине средств от продажи принадлежавшего ему и попавшего под британские санкции футбольного клуба «Челси».

Основание отказа – якобы появившееся у олигарха желание отдать часть денег не только пострадавшим украинцам, но и пострадавшим от украинских обстрелов россиянам. Абрамович напомнил, что еще в марте нынешнего года создал фонд помощи «всем жертвам» независимо от того, с какой стороны фронта они находятся.

«Шо за дела?» – возмутились после этого украинцы, уже видевшие в мечтах бабло Абрамовича в своих карманах.

И на голову олигарха посыпались разнообразные изощренные оскорбления в украинских пабликах. Мол, хороших русских таки не бывает.

«Сначала была надежда на то, что деньги поступят уже прошлым летом, потом в январе 2023-го,— сокрушается источник Daily mail.— Теперь, мы надеемся, деньги начнут поступать на Украину до зимы. Но нет никаких гарантий того, что это случится».

И это верный ход мысли. Гарантий действительно нет. Ведь, если отмотать ленту событий назад, то, как утверждают источники британского издания, первоначально идея передать деньги Абрамовича Украине возникла в результате его встречи с Зеленским, в ходе которой киевские пообещали стать ходатаями за «бедного олигарха» на Западе.

«Причин было две: Абрамович в статусе спецпредставителя Путина рассматривался Киевом как прямой канал связи и Зеленский должен был помочь вывести Абрамовича из под санкций. При этом, юристы Абрамовича заложили в соглашении правовые моменты, которые позволяют предпринимателю заблокировать движение средств. Абрамович при подписании соглашений оставил за собой право блокировать перевод денег в благотворительный фонд, чем сейчас и воспользовался», – говорится в статье.

И действительно – зачем тратить такую прорву денег не пойми на что. Тем более, что геополитическая конъюнктура вокруг украинского сюжета тоже не стоит на месте и меняется. На Западе смотрят на в целом не очень успешный украинский стартап с контрнаступлением и подсчитывают в уме грядущие вложения в то, чтобы довести его до ума если не в этом, то хотя бы в следующем году.

А пока суть да дело, снова пошли разговоры о каких-то переговорах и мирном решении.

Учитывая, что обещалкины с Банковой так и не помогли Абрамовичу избавиться от хомута санкций, олигарх решил более широко трактовать «передачу денег на благотворительность». Теперь речь идет не только об Украине, но и России.

А пока россияне с украинцами будут грызться за право отщипнуть долю от его денег, сам олигарх продолжает оставаться их единственным владельцем, пусть и в «замороженном» виде.

Правда, у нынешней тактической хитрости Абрамовича тоже есть определенный временной срок годности, по истечении которого она рискует обернуться уже стратегическим проигрышем. Как пишет обозреватель Борис Рожин:

«Российские олигархи продолжают попытки сидения на двух стульях сразу, так чтобы и санкциями их больно не били и российские активы внутри страны не отобрали. Но стулья продолжают разъезжаться»

Так-то оно так, но кто же сейчас заглядывает так далеко? Как говорят в определенных кругах, столько не живут. Да и статус Абрамовича на переговорах тоже вызывает сомнения. Вот и политолог Живов возмущается:

«Кто и по какому праву дал ему возможность вести переговоры от лица России? Ответить на этот вопрос сейчас явно никто не готов. Но ответ есть. Абрамович, который давно живет в Лондоне, но по-прежнему получает доходы в России, имеет значительный вес среди англо-саксонских элит. Нечто вроде смотрящего за Россией».

Ну, насчет «смотрящего от англосаксов» – тут Живов явно загнул, но вот что касается внутрироссийских раскладов, то повод поговорить об определенных слабостях кремлевской кадровой кухни, несомненно, есть. С одной стороны, Роман Аркадьевич, вроде как «спецпредставитель президента РФ». С другой – а кто-нибудь видел указ об этом? Это я к тому, что выйти из доверия можно так же легко, как в него войти. Сурков, если что, подтвердит…