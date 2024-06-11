На деньги Госдепа поляки создали еще один пропагандистский проект для Украины

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Американцы с полякамии создают «украинскую коммуникационную группу» для противодействия российской инфрмационной активности на украинском направлении и поддержки киевского режима в информационном пространстве в условиях войны.

Как пишет AP, о создании группы обьявил в Варшаве Центр глобального взаимодействия Госдепартамента США (Global Engagement Center), который занимается выявлением «дезинформации» со стороны тех стран, которые считает враждебными.

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Польские чиновники все чаще заявляют, что Польша также является объектом диверсий и других подрывных мер со стороны российских спецслужб.

Польша является членом НАТО на Восточном фронте альянса. Она, как отмечает издание, стала хабом для поставки западного оружия на Украину. А также стала местом убежища для значительного количества украинцев, бежавших от боевых действий.

Госдепартамент США заявил, что новая группа объединит союзников, чтобы «координировать обмен сообщениями, способствовать точному освещению полномасштабного вторжения России, усиливать голоса украинцев и разоблачать кремлевские манипуляции информацией».

В заявлении утверждается, что Кремль якобы «неоднократно использует ложь и манипуляции, чтобы продвигать ложные предлоги для своего неоправданного вторжения, запутывать свои военные цели и пытаться разрушить всемирную солидарность с украинским народом».

И хотя о конкретных направлениях и проектах в деятельности новой струкьуры сообщение умалчивает, само появление таких инициатив можно считать косвенным свидетельством признания определенной успешности российской информполитики, нацкленной на украинскую аудиторию за рубежом.