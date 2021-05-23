На деревню дедушке Байдену. Как в Киеве письмо в Госдеп сочиняли

23.05.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

Несмотря на то, что последний рабочий день минувшей недели в украинской Раде традиционно считается «днем прогулов» – когда депутатский кворум и днем с огнем не наскребешь, в этот раз тут было многолюдно. «Козаки», а вернее сказать, «ваньки жуковы», всей Радой сочиняли письмо… нет, на этот раз не турецкому султану, а на деревню престарелому дедушке Джозефу Робинетовичу Байдену:

«Милый дедушка. Христом Богом тебя молю, возьми меня отседа. Пожалей ты меня сироту несчастную, а то меня все колотят и кушать страсть хочется, а скука такая, что и сказать нельзя, всё плачу. А намедни хозяин колодкой по голове ударил, так что упал и насилу очухался. Пропащая моя жизнь, хуже собаки всякой… Милый дедушка, а когда у господ будет елка с гостинцами, возьми мне золоченный орех и в зеленый сундучок спрячь. Попроси у барышни Ольги Игнатьевны, скажи, для Ваньки. Я буду тебе табак тереть, — Богу молиться, а если что, то секи меня, как Сидорову козу. Дедушка милый, нету никакой возможности, просто смерть одна. Хотел было пешком на деревню бежать, да сапогов нету, морозу боюсь. А когда вырасту большой, то за это самое буду тебя кормить и в обиду никому не дам, а помрешь, стану за упокой души молить, всё равно как за мамку Пелагею».

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Вот примерно что-то такое можно было бы прочитать в слезной радовской челобитной «сонному дедушке Джо», если бы ее писал «великий украинский поэт» А. П. Чехов.

Но поскольку текст писали депутатские спичрайтеры, то вышло не так художественно, но все равно очень слезно.

В общем так. Намедни, как мы знаем, Германия разрешила-таки достройку российского «Северного потока-2», до финиша которого осталось каких-то 80 км. Что в ближней перспективе превращает Украину из газового транзитера в газовый тупик, но зато приближает голубую мечту киевских «реформаторов» покупать российский газ в Польше и Словакии не на бумаге, как сейчас, а на самом деле.

И вечер однозначно перестал быть томно-упоительным. А потом дошла до Киева еще большая зрада – что, оказывается, администрация большого друга Украины Байдена намерена отказаться от идеи кошмарить санкциями всех причастных к строительству СП-2. Откажется, исходя из национальных интересов США. А все потому, что «внезапно» выяснилось: единственный способ остановить СП-2, который завершен на 95%, – это наложить санкции на немецких конечных потребителей газа. Однако, Белый Дом не желает портить отношения с Германией из-за такой мелочи, как СП-2.

А теперь еще раз. Хорошие (!) отношения США с двумя бенефициарами «Северного Потока-2» – с Германией и с Россией, президента которой Байден называл «убийцей», являются национальными интересами США.

А как же защита энергетической и прочей безопасности Украины? Это все, что следует понимать про «стратегическое партнерство» Киева с Вашингтоном.

Примечательно, что совсем незадолго до описываемых событий, в день, когда госсекретарь США Энтони Блинкен должен был прилететь в Киев, издание Financial Times выпустило текст с заголовком: «Украина делает ставку на Дядю Джо». Речь, если что, идет не об Иосифе Виссарионовиче. Так сейчас на Западе называют старика Байдена.

Когда стало абсолютно понятно, что «Северный Поток-2» таки будет достроен, и даже дедушка Байден решил не лезть в нежные отношения Москвы и Берлина, киевские горе-стратеги внезапно решили написать челобитную в Вашингтон, с просьбой повлиять на «злых русских», чтобы те качали свой газ в Европу не иначе, как через украинскую трубу. За соответствующее постановление №5520 проголосовали 292 украинских депутата.

В письме на деревню дедушке Байдену традиционно не забыв упомянуть о том, что газопровод – «один из инструментов России в гибридной войне против Украины», а его настоящая цель – не прибыль Газпрома, а – «разделение Европы, усиление зависимости ЕС от поставок российского газа и создание механизма давления на Украину и другие государства Европы».

Нет, ну вы себе представляете эту степень детской наивности, идиотизма и просто наглости в одном флаконе?

А чтобы претензии на роль присоски к российскому газу выглядели солиднее, Рада, недолго думая, решила в очередной раз «модернизировать» несчастную украинскую ГТС, с которой в Киеве носятся, как с писаной торбой уже не один десяток лет и цены сложить не могут.

Стоимость очередной попытки модернизации ГТС должна составить 37,3 млрд гривен. «Средства будут направлены на реализацию объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, ремонты, техническое обслуживание и диагностику газотранспортной системы», – уверяет пресс-служба ООО «Оператор ГТС Украины».

Фишка в чем? Все последние годы, когда «Северный поток-2» казался призрачной фантазией «зрадников» и «любителей Путина», когда все в Киеве хором убеждали друг дружку в том, что «Байден придет – порядок наведет», украинская ГТС в модернизации не нуждалась. Зато сейчас, когда печальная история украинской газовой ренты подходит к предсказуемому и логическому финалу, вдруг, внезапно засуетились «модернизировать» то, что в начале осени станет, в лучшем случае – объектом продажи на металлолом. Вангую: продажи, с сильным запахом очередной «зрады».