На Днепре коптит небо новая «гордость украинских ВМС»

01.06.2019, Киев, Александр Ростовцев

23 апреля на Украине, со стапелей бывшего завода Порошенко «Кузня на Рыбальском» (вроде бы как проданного во время президентства) под грохот фанфар был спущен «средний разведывательный корабль проекта 502ЭМ». Истосковавшийся по габаритным судам в своём составе байдарочный недофлот «аграрной сверхдержавы», укомплектованный преимущественно сухопутными «мокряками», с большим энтузиазмом встретил эту новость.

О страстном намерении Минобороны Украины ввести морского разведчика в состав ВМСУ восторженно шамкали ещё в ноябре прошлого года. И вот, долгожданный час пробил!

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«За всю историю Украины не так много было примеров, когда спускались на воду мощные бронированные катера, десантные катера, а сегодня средний разведывательный корабль, аналога которому нет на Украине – по оснащению и возможностям выполнять задания. Это огромный прорыв», – важно раздул щёки (на тот момент) министр обороны Украины и военный кутюрье «NATO style» Степан Полторак.

И пообещал, что очень скоро ВМС Украины получат не только корабль, но и новый ракетный комплекс, и десантно-штурмовые катера типа «Кентавр».

Скорее всего, речь идёт о пресловутой крылатой ПКР «Нептун», полученной в результате сарайной «модернизации» старой советской ракеты Х-35, в разработке которой когда-то участвовали украинские специалисты.

Финансовый ресурс для обновления и модернизации украинских ВМС на 2019 год, как обещалось, будет измеряться «уже не в сотнях миллионов гривен, а в миллиардах».

По данным пресс-службы МО Украины, длина нового корабля составляет 54,8 м, ширина – 9,8 м, водоизмещение – 1220 т, скорость – 11,6 узла, а автономность – 28 дней. Экипаж – 29 человек.

Заскучавшая без «пэрэмог» шароварно-патрыотычная пресса принялась галдеть и трещать о том, как необходимо украинским ВМС иметь собственные глаза и уши супротив вражеского ЧФ, ибо «разведывательные корабли проекта 502ЭМ «способны осуществлять телеметрическую и радиотехническую разведку, идентифицировать и классифицировать источники электромагнитного излучения, измерять физические поля, составлять акустические и электромагнитные «портреты» кораблей и подводных лодок, а также фиксировать перемещения судов противника».

«Украина построила уникальный корабль-разведчик: путинские марионетки воют от ярости, только взгляните на эту мощь», – что было силы принялись бить в тамтамы бандеровские трубадуры.

Но вскоре трескотня улеглась, поскольку спущенный на воду с большой помпой разведывательный корабль не был принят на вооружение, и, соответственно, не вошёл в состав «москитных» ВМС Украины.

Промелькнуло известие, что этот самый новый корабль, едва успев сойти со стапелей, был сразу же поставлен на ремонт.

Прочувствуйте всю прелесть этого сообщения: новый, только что сошедший на воду средний морской разведчик встал на ремонт!

Тем временем, любители «клеить кораблики», глядя на фотографии новой боевой единицы ВМСУ, задумчиво чесали в затылках, пытаясь припомнить, что именно им напоминают обводы нового украинского морского разведчика.

Мучительные дежавю рассеял «Украинский военно-морской портал», сообщивший читателям, что новый разведывательный корабль Украины «Эгет» – это немного обработанный рашпилем мирный рыболовецкий траулер типа «Василий Яковенко». С 1971 по 2009 год в «Кузне на Рыбальском» (бывшей «Ленинской кузне») было построено 347 таких судов.

Несколько недостроенных траулеров 20 лет гнили на заводе, пока в голове бывшего предприимчивого хозяина «кузни» не сверкнула богатая идея – осчастливить украинские ВМС «новым кораблём» и немножечко заработать своим детишкам на молочишко. Стало быть, один из таких неликвидов и был использован для постройки «нового, не имеющего аналогов» разведывательного корабля.

Тем не менее, спуск на воду СРК «Эгет» являлся частью стратегии развития ВМС Украины до 2035 года. Сей амбициозный план презентовал 29 ноября прошлого года на II Международной конференции по вопросам морской безопасности командующий недофлотом Игорь Воронченко. В составлении этой стратегии участвовали специалисты США, Великобритании, Норвегии, Швеции, Турции и Польши.

Казалось бы, «стратегическим партнёрам Украины», выступающим за усиление корабельной группировки ВМСУ в Чёрном и Азовском морях, надо тихо радоваться за своих подопечных. Однако радость их носит почему-то оттенок задумчивости.

Сразу же после торжественной церемонии 23 апреля интернет-издание Defence24.pl опубликовало материал с заголовком «Украина: спуск на воду «старого нового» разведывательного корабля». В нем публицист портала, капитан первого ранга в отставке Максимилиан Дура откровенно недоумевает по поводу строительства «нового» корабля.

«Минобороны Украины опубликовало видео и фотографии со спуска нового разведывательного корабля на верфи, совладельцем которого является действующий президент Украины – Петро Порошенко. Ситуация довольно странная, поскольку этот корабль не только не нужен украинским ВМС, так ещё и конструкция его устаревшая. Тогда зачем вообще было начато его строительство?» – задался нелёгким вопросом наивный автор.

Пока общественность размышляла над словами польского эксперта по фамилии Дура, наступило 29 мая, и на пришвартованном, проходящем ремонт на всё той же «Кузне на Рыбальском» «новом морском разведчике», внезапно произошло сильное возгорание.

«Очень сильное задымление, видно с расстояния нескольких километров», – сообщил киевский агрегатор новостей о ЧП dtp.kiev.ua, выложив ролик о происшествии на YouTube.

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По данным киевского управления службы ЧС, пожар возник во время проведения на корабле сварочных работ, загорелась электропроводка.

К двум часам дня пожар был потушен, но никуда не делось множество возникших вопросов.

Напоминаем, что в 2018 году Порошенко продал завод «Кузня на Рыбальском» политику-олигарху Тигипко. Со сделки, в казну Украины, не было уплачено ни копейки, тогда как Порошенко мутным путём легализовал $300 млн, заработанных с продажи завода. К бабке ходить не надо: Петя, в предчувствии скорого шухера, избавлялся от обременительных активов на Украине.

Возникает подозрение, что Порошенко с Тигипко провернули аферу по впариванию негодной рыболовецкой рухляди под видом «среднего разведывательного корабля» ВМС Украины, а пожар был устроен, чтобы замести следы и после скорбно гундеть, мол, «это Путин ночью проник на украинский корабль с канистрой бензина и уничтожил всю его крутость».

О повреждениях «нового корабля» ничего не говорится, и вообще, на Украине глухо молчат о перспективе возвращения в строй «не имеющего аналогов» морского разведчика. Посмотрим, что скажет следствие.

Впрочем, в таких делах главное – не выйти на самих себя в процессе следствия.

Почти одновременно с известием о пожаре на территории завода «Кузня на Рыбальском» пришло сообщение, что новые украинские десантно-штурмовые катера «Кентавр» проекта 58503, о которых упоминал Полторак, оказались, мягко говоря, не соответствующими заявленным характеристикам и хвалебному отзыву Сани Турчинова, назвавшего их «полностью соответствующих лучшим мировым образцам».

Десантно-штурмовые катера «Кентавр», которые должны были сочетать в себе хорошую скорость, маневренность и огневую мощь, на деле оказались тихоходными, с плохой остойчивостью и, как оказалось, не способны применять на море 30 мм пушки и ракеты «Барьер-ВК», за что их прозвали «беззубыми».

«Над этим будут работать заводчане, возможно, внесут некоторые коррективы в параметры катера», – уныло разводит руками начальник управления кораблестроения командования ВМС Украины Василий Радчук.

В общем, медленное сползание Украины в выгребную яму деиндустриализации, длившееся два с лишним десятилетия при «папэрэдныках», приняло характер необратимого сваливания в штопор при Порошенко и майдаунах.

Если раньше ВПК Украины пытался разрабатывать что-то самостоятельно или в кооперации с российскими и белорусскими коллегами, то теперь налицо практика старьёвщика, сводящаяся к перелицовке устаревшего советского вооружения через «модернизацию» его гражданской матчастью, закупленной чуть ли не с Алиэкспресса. В лучшем случае.

Сервировка завалявшегося хлама под «не имеющие аналогов» вооружения с последующим уничтожением улик – это дно. И это мы ещё не видели, что уготовано Украине «либертарианской» командой Зеленского…