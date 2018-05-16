16.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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На Днепропетровщине нашли схрон с личными вещами погибших в «Иловайском котле»

В Днепропетровской области украинские волонтеры обнаружили закопанными личные вещи погибших в «Иловайскому котле». На место находки вызвали правоохранителей, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в сообщении Национальной полиции.

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Отмечается, что сообщение об обнаружении волонтерами 36 мешков с личными вещами погибших в «Иловайскому котле» бойцов ВСУ, поступило в полицию во вторник, 15 мая, около 14 часов.

Во время выезда на происшествия следственно-оперативная группа Новокодацкого отделения полиции г. Днепр обнаружила под слоем почвы вещественные доказательства по уголовному делу, которая была открыта в 2014 году по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь военнослужащего).

«На сегодня установлено, что в 2014 году вещественные доказательства были переданы на хранение фермерскому хозяйству в связи с отсутствием помещения с соответствующими санитарными нормами в отделении полиции. По каким причинам в течение длительного срока по указанным вещественными доказательствами не было принято законного решения, установит служебная проверка», — сообщили в полиции.

Напомним, по официальным украинским данным, при выходе из так называемого Иловайского котла погибли 366 военных, еще более 400 получили ранения и около 300 попали в плен. Неофициальные данные говорят то нескольких тысячах погибших.