На добрый жест «Газпрома» Санду отреагировала шквалом антироссийских заявлений

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«Газпром» предоставил Молдове «в исключительном порядке» отсрочку по авансовой оплате поставок природного газа за август до 1 сентября 2022 года.

Об этом официально сообщила пресс-служба российского концерна, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ранее стало известно, «Молдовагаз» не выполнил контрактные обязательства по оплате аванса в размере 50% за поставки газа в августе и обратился к «Газпрому» с просьбой перенести срок оплаты аванса. Деньги за потребленный в июле газ молдавский потребитель перечислил. В августе Молдова покупает 1000 кубометров природного газа по цене в 1458,5 долларов или на 478,5 долларов больше, чем в июле.

Президент Молдовы Майя Санду оперативно отреагировала на очередной жест доброй воли России. На встрече с федеральным канцлером Австрии Карлом Нехаммером она заявила, что переговорами с Россией «ничего нельзя добиться».

«Вы должны спросить об этом у тех, кто пытался это сделать в прошлом. К сожалению, то, что мы видим, что мы слышим от Кремля – у них различные планы. Кажется, что они живут в другом мире. Мы должны сделать всё для того, чтобы остановить войну. Я не знаю, кто смог бы добиться чего-то путём разговоров, потому что мы пока не увидели результатов переговоров в том, что касается предупреждения или остановки войны», – сказала Санду.

Она выразила восхищение Украиной, которая «воюет за Молдову» и призвала Европу «быть сильной». Нехаммер несколько оторопел и ответил, что необходимо все-таки продолжать диалог.

Сегодня власти Молдовы в режиме онлайн примут участие во втором «саммите» антироссийской «Крымской платформы», который проводит Киев.

Накануне Санду обвинила Россию в обстрелах Запорожской АЭС, присоединившись к фейковой версии Украины.

«Столько времени, сколько Россия бомбардирует АЭС – столько времени риск есть», – заявила молдавская президентша. «Сегодня мы узнали от президента Молдавии Майи Санду, что Россия обстреливает российских военных на Запорожской АЭС. Чтобы искупить свою вину перед человечностью за такое злодейство, Россия должна поставлять Молдавии газ бесплатно!», – иронично прокомментировал ее слова политолог Александр Носович в своем ТГ-канале.

Он считает, что для того, чтобы получать бесплатно российский газ, Молдова должна стать по-настоящему нейтральной.

Депутат молдавского парламента Богдан Цырдя считает, что антироссийские демарши президентши свидетельствуют о ее отчаянии. По некоторым данным ее антирейтинг достиг 80 %.

«Майя Санду отчаянно пытается вытеснить с подиума русофобии лидеров Прибалтики, Польши и Великобритании. По нашему субъективному мнению, ее охватил звериный страх и клиническая истерика. Рейтинг рухнул, популярность на уровне плинтуса. Вот и приходится Санду идти по ядовитой тропе русофобии и клинического национализма в надежде удержать власть за счёт внешней поддержки», – написал Цырдя.

Несмотря на добрый жест «Газпрома» молдавские власти собираются экстренно закупать газ на европейских биржах на историческом пике цен на мировых рынках, превышающих 3 тысячи долларов за тысячу кубометров. Об этом заявил вице-премьер молдавского правительства Андрей Спыну.

Он признался, что пока Молдове удалось сформировать запас, которого в зимний период хватит на 3-4 дня. Спыну надеется исправить ситуацию, начав расходовать 300-миллионный кредит от ЕБРР. На эти деньги можно купить газ «на месяц или даже больше», сказал вице-премьер.

Ранее директор TransGaz Romania Ион Стериан заявил, что Румыния поможет Молдове «в течение одного часа», если у нее возникнут проблемы с газом. Однако румынские СМИ сигнализируют, что высока вероятность о сокращения импорта российского газа в страну.

В августе связанные с «Газпромом» трейдеры понизили заявки на прокачку. Россия ограничивается транзитом топлива, предназначенного для Венгрии. Кроме того, недавно она неожиданно остановила поставки газа в Румынию через «Турецкий поток».

Если ситуация не изменится, то Румыния может войти в холодный период с 80-процентным заполнением своих хранилищ. Где уж тут думать о «братской» Молдове.

Почему же, зная все это, Кишинев ведет себя так дерзко? Возможно молдавские власти обладают каким-то инсайдом из Киева. Вчера депутат Верховной рады Дмитрий Разумков предложил конфисковывать, то есть воровать идущий через Украину газ.