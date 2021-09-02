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02.09.2021 17:47 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Политика, Россия, экстремизм
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На доме Пономарева появилась надпись «Логово защитника террористов»

Неизвестные расписали офис и подъезд квартиры Льва Пономарева, называющего себя правозащитником, оскорбительными надписями. «В...

Неизвестные расписали офис и подъезд квартиры Льва Пономарева, называющего себя правозащитником, оскорбительными надписями.

«В подъезде листовка была «Логово защитника террористов». Такая же листовка была на дверях офиса», — рассказал Пономарев изданию «Медиазона».

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Надпись на полу подъезда осталась незаконченной: по предположению Пономарева, неизвестных спугнули соседи.

Судя по всему, акция была приурочена к 80-летию Пономарева. Он вызвал полицию.

Пономарев защищал организацию «Сеть», секты «Свидетели Иеговы», Хизб ут-Тахрир и другие экстремистские организации, которые отказались защищать другие правозащитники. Зимой Минюст России включил его в реестр иностранных агентов.

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