На Донбасс в помощь ВСУ прибыли арабские снайперы

24.08.2018, Донецк, Александр Гусар

По данным разведки ДНР, в украинской армии появились иностранные снайперы, предположительно арабы.

Такую информацию сегодня на брифинге озвучил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



«Нами получены данные о прибытии в зону ответственности 36-й бригады морской пехоты в районе населённого пункта Бердянское группы из 50 вооруженных людей, экипированных, как говорится, по последнему слову техники. Находящийся у боевиков багаж специфичен и позволяет говорить об их специализации – это снайперы. Прибывших сопровождал лично комбриг 36-й бригады военный преступник Гнатов. В контакт ни с кем они не вступают и расселены отдельно. Нашим источникам в этом расположении удалось услышать несколько диалогов между прибывшими – речь велась на каком-то иностранном языке, похожем на арабский», – сообщил он.

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По мнению представителя оборонного ведомства, это может привести к увеличению количества фактов ведения снайперского огня по нашим позициям и мирным кварталам на Мариупольском направлении в зонах ответственности 36-й и 128-й бригады ВСУ.