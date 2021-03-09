На Донбасс возвращаются воевавшие в «АТО» польские и литовские каратели

09.03.2021, Луганск, Сергей Вредников

Новости Украины

На Луганщину прибыли польские и литовские боевики, которые принимали активное участие в карательных операциях на Донбассе в 2014-2015 гг.

Об этом в ходе брифинга сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Процесс мирного урегулирования осложняет систематическое привлечение киевскими властями иностранных наёмников и военных инструкторов НАТО. По данным наших источников, в зону ответственности 80 одшбр в район н.п. Геевка прибыла группа иностранных военных. Главной задачей иностранцев является подготовка снайперов из состава десантных подразделений ВСУ, для проведения провокаций, запланированных украинских командованием на весну этого года», – заявил Филипоненко.

Он добавил, что согласно разведданным, боевики являются уроженцами Польши и Литвы, которые в 2014-2015 годах принимали активное участие в карательных операциях на Донбассе.

«На сегодняшний день наёмники проходят службу в так называемой Литовско-польско-украинской бригаде под командованием полковника Дмитрия Братишко, регулярные командировки на Донбасс являются главным направлением деятельности интернациональной бригады», – подчеркнул луганский офицер.

Также, по его словам, подразделения 80 одшбр ВСУ в рамках военной помощи получили 30 снайперских винтовок натовского образца и боеприпасы к ним.

«Исходя из полученной информации, можно с уверенностью сказать, что в ближайшее время, стоит ожидать увеличения провокаций со стороны ВСУ в отношении ЛНР», – заключил Филипоненко.