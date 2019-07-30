На Донбассе бронетехнику ВСУ засекли возле жилых домов и школы

30.07.2019, Луганск, Александр Гусар

Украинские военные в зоне проведения «ООС» разместили боевую технику в непосредственной близости от жилых домов и школы.

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Выполняя задачу командующего «ООС» генерала Александра Сырского, командир 54-й бригады ВСУ полковник Алексей Майстренко продолжает поддерживать очаг напряженности на Попаснянском тактическом направлении», – сообщил он

По словам Филипоненко, несмотря на многочисленные жалобы местного населения, в жилом районе населенного пункта Попасная отмечено прибытие двух БМП, размещенных в непосредственной близости от жилого дома и в 150 метрах от школы.