30.07.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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На Донбассе бронетехнику ВСУ засекли возле жилых домов и школы

Украинские военные в зоне проведения «ООС» разместили боевую технику в непосредственной близости от жилых домов и школы.

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выполняя задачу командующего «ООС» генерала Александра Сырского, командир 54-й бригады ВСУ полковник Алексей Майстренко продолжает поддерживать очаг напряженности на Попаснянском тактическом направлении», – сообщил он

По словам Филипоненко, несмотря на многочисленные жалобы местного населения, в жилом районе населенного пункта Попасная отмечено прибытие двух БМП, размещенных в непосредственной близости от жилого дома и в 150 метрах от школы.

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