08.10.2019, Донецк, Сергей Вредников
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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На Донбассе двое украинских военных отправились в кому после дегустации таинственной жидкости

Двое украинских военнослужащих отравились «неустановленной жидкостью» в прифронтовом населенном пункте Пески под Донецком.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера, на позициях вооруженных формирований Украины в районе населенного пункта Пески, прибывшим для смены нарядом обнаружены в бессознательном состоянии двое военных 56-й бригады.

Военнослужащие эвакуированы в лечебное учреждение населенного пункта Калиново, где один из них скончался, а второй находится в состоянии комы. Прибывшие на место происшествия сотрудники военной службы правопорядка обнаружили, что они отравились неустановленной жидкостью», – рассказал он.

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