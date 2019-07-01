На Донбассе 10 часов тушили сильный пожар вблизи позиций ВСУ

01.07.2019, Мариуполь, Владимир Гладков

В воскресение сильный огонь и едкий дым накрыл позиции ВСУ под Широкино и посёлком Бердянское в районе Мариуполя на юге Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба штаба «ООС», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как сообщается, пожар был вызван возгоранием сухой травы, после чего в подбирающимся к позициям ВСУ пламени начали детонировать неразорвавшиеся боеприпасы.

«Сильное пламя и едкий дым от пожара, вспыхнувшего в воскресенье, подбиралось к позициям наших защитников. Большую опасность составляло то, что начали детонировать неразорвавшиеся снаряды… Тушили всем, что было под руками: ветвями, лопатами. Неизвестно, от чего загорелось. Возможно, умышленный поджог. Масштабы велики: сухо и ещё ветер сильный. В одном месте только потушили пламя, оно возникло рядом и еще сильнее», – говорится в сообщении.



По информации штаба «ООС», на локализацию пожара ушло примерно 8-10 часов. Также глава «военно-гражданской администрации» сёл Широкино и Бердянское Олег Прилипко не исключают варианта диверсии.