На Донбассе гуманитарная катастрофа, а Россия продолжает щадить Украину – эксперт

17.10.2022  21:12 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Военные преступления, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Украина устроила на Донбассе гуманитарную катастрофу, а Россия продолжает щадить ее социальную инфраструктуру.

Об этом в интервью ютуб-каналу «ПолитВера» заявил эксперт по энергетике Игорь Алабужин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина устроила на Донбассе гуманитарную катастрофу, а Россия продолжает щадить ее социальную инфраструктуру. Об...

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«Украинцы там устроили гуманитарную катастрофу. Я не знаю, почему мы не трезвоним об этом, почему наш МИД, Путин, в конце концов – не говорят об этом. То, что делается сейчас, это экстренные меры, чтобы люди не страдали. Снова эвакуировать, наверное, будем часть населения. Нужно будет капитально восстанавливать инфраструктуру, строить новую», – сказал Алабужин.

Он напомнил, что бомбардировки Донбасса продолжаются.

«Мы очень долго лояльно относимся к украинской инфраструктуре. А они не побоялись крымчан оставить без воды и света. Дончане и лугачане с 2014 года живут в этом режиме: то света нет, то воды. То энергетическую структуру они повреждают, то по водной станции бьют», – отметил Алабужин.

По его словам, Россия продолжала снабжать углем Луганскую ТЭС в городе Счастье даже, когда она прекратила поставлять электроэнергию в ЛНР.

«В Счастье находилась украинская армия, чтобы она не запитывала Луганск. Причем они работали на российском угле. Зачем мы поставляли уголь на станцию, которая игнорирует Луганск и создает проблемы ЛНР. Такие штуки и сейчас сохраняются», – недоумевает эксперт.

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