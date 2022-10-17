На Донбассе гуманитарная катастрофа, а Россия продолжает щадить Украину – эксперт

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Новости Украины

Украина устроила на Донбассе гуманитарную катастрофу, а Россия продолжает щадить ее социальную инфраструктуру.

Об этом в интервью ютуб-каналу «ПолитВера» заявил эксперт по энергетике Игорь Алабужин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинцы там устроили гуманитарную катастрофу. Я не знаю, почему мы не трезвоним об этом, почему наш МИД, Путин, в конце концов – не говорят об этом. То, что делается сейчас, это экстренные меры, чтобы люди не страдали. Снова эвакуировать, наверное, будем часть населения. Нужно будет капитально восстанавливать инфраструктуру, строить новую», – сказал Алабужин.

Он напомнил, что бомбардировки Донбасса продолжаются.

«Мы очень долго лояльно относимся к украинской инфраструктуре. А они не побоялись крымчан оставить без воды и света. Дончане и лугачане с 2014 года живут в этом режиме: то света нет, то воды. То энергетическую структуру они повреждают, то по водной станции бьют», – отметил Алабужин.

По его словам, Россия продолжала снабжать углем Луганскую ТЭС в городе Счастье даже, когда она прекратила поставлять электроэнергию в ЛНР.

«В Счастье находилась украинская армия, чтобы она не запитывала Луганск. Причем они работали на российском угле. Зачем мы поставляли уголь на станцию, которая игнорирует Луганск и создает проблемы ЛНР. Такие штуки и сейчас сохраняются», – недоумевает эксперт.