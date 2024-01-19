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В зоне СВО ликвидировали американского морского пехотинца Итона Хартвика. Уроженец Спрингфилда из штата Калифорния находился в нескольких тысячах километров от дома якобы для того, чтобы обучать украинских военных.

Сюжет о погибшем показал местный телеканал «Fox 49», журналисты которого пообщались с родителями Хартвика, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Его сердцем было – служить людям, обучать их, чтобы они знали, как спасать жизни и самих себя, а также бороться за себя… Один парень мне даже сказал: «Ваш сын приехал сюда и умер даже не в своем собственном доме, на своей земле, а здесь, в моей стране, потому что он боролся за свободу», – рассказывает мать Итона Лесли.

А его отец Джон заявил, что если бы не на Украине, то смерть настигла бы американского морпеха где-нибудь в другой точке мира: «Если бы это была не Украина, то это было бы где-нибудь в другом месте».



Местные пропагандисты также отметили, что морпеха ликвидировали накануне его возвращения домой: «Хартвик был убит во время того, что должно было стать его последним заданием перед возвращением домой».

Интересно, что на фотографиях, показанных в сюжете, Хартвик фигурирует в форме украинской армии с шевронами ВСУ.