На Донбассе ликвидирован «один из самых результативных» снайперов ВСУ

Вадим Москаленко. Просмотров: 20.11.202112:58 (Мск), Киев,

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На Донбассе в результате ранения скончался Уберт Мрачковский, которого украинские СМИ называли «одним из самых результативных» снайперов Вооружённых сил Украины.

О смерти участника карательной операции сообщает пресс-служба украинских Сил специальных операций, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В районе Операции объединенных сил получил пулевое ранение несовместимое с жизнью наш собрат – старший солдат Мрачковский Уберт Валерьевич. Ему навсегда будет 33 года», – говорится в сообщении.

Информацию о смерти снайпера, уроженца западноукраинского Хмельницкого, также подтвердили в штабе «Операции объединённых сил» (ООС).

Военкор ДНР Дмитрий Астрахань в своём Telegram-канале сообщил, что покойный в юности был обычным украинским неонацистом, опубликовав фото, где Мрачковский «зигует» в окружении «побратимов».

«Сегодня украинские ССО льют слёзы, поют «качу» по поводу погибшего Мрачковского Уберта Валерьевича. Рассказывают, каким он парнем был, как европейские ценности от российских варваров защищал и как хорошо в 8 полку спецназа служил, и все его там уважали. А вот фото из юности «героя», из которого видно и каким он был, и кто его уважал. Примерно это и надо знать об украинских ССО и 8 полке», – написал Астрахань.

Мрачковский получил ранение в районе Причепиловки (ЛНР).

«Получил свою пулю и отправился к бандерке генетический мусор», – комментирует в своём блоге депутат народного Совета ДНР Владислав Бердичевский.