На Донбассе ликвидирован украинский балерун, ставший гранатометчиком ВСУ

13.09.2022  08:50 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Происшествия, Украина
Новости Украины

В боях на Донбассе ликвидирован заслуженный артист Украины, солист балета Национальной оперы Александр Шаповал, добровольно записавшийся в ВСУ после начала российской СВО на Украине.

Об этом написала в Instagram прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухарь.

В боях на Донбассе ликвидирован заслуженный артист Украины, солист балета Национальной оперы Александр Шаповал,...

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Балерина сообщила, что Шаповал, с которым она танцевала совместные партии в балетных постановках театра, погиб  12 сентября бою под Майорском в ДНР.

«Сегодня враг унес жизни Шаповала Александра Николаевича. Заслуженный артист Украины, педагог дуэтного танца KSBC.

Он был выдающимся артистом, каждая наша партия была наполнена такой жизнью… потому что он один из немногих, кто жил на сцене…А теперь его танец стал вечным.

Больно….Трудно….Вечная и светлая память, Саша…

Навсегда в сердце, памяти, душе…», – говорится в сообщении.

По словам еще одной сотрудницы Национальной оперы Украины Ларисы Тарасенко, Александр Шаповал на службу в ВСУ пошел добровольцем. Он был гранатометчиком.

 

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Публикация от Ekaterina Kukhar

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