На Донбассе местные жители побили военного за попытку их ограбить

21.06.2019, Донецк, Александр Гусар

Жители города Краматорск на Донбассе избили и обезоружили пьяного украинского военнослужащего, который, угрожая пистолетом, пытался их ограбить.

Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«В Краматорске, военнослужащий 81-й аэромобильной бригады, в приподнятом алкоголем настроении, не смог «добрым словом и пистолетом» убедить компанию гражданских лиц расстаться с наличностью и был обезоружен, основательно избит и госпитализирован», – сообщил он.

Представитель оборонного ведомства также добавил, что в журнале приёма больных данный военнослужащий был записан как «раненный в ходе боевых действий».