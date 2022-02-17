На Донбассе может случиться очередной котел – прогноз из Киева

17.02.2022  14:50 (Мск), Киев
Игорь Петров.  
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Война, Дзен, Донбасс, Украина
Новости Украины

Обострение на Донбассе вполне может перерасти в широкомасштабную эскалацию, в результате которой ВСУ могут снова попасть в «котел», как это было в 2015 году в Дебальцево.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» завил политолог Александр Семченко.

Обострение на Донбассе вполне может перерасти в широкомасштабную эскалацию, в результате которой ВСУ могут...

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«Я думаю, что всё это может перерасти в широкомасштабную эскалацию на Донбассе. Вероятно, её масштаб ограничится Донбассом, то есть территорией Донецкой и Луганской областей. Может произойти нечто похожее на то, чтобы было, например, в 2015 году в Дебальцево. Всё зависит от аппетита сторон.

Сейчас там стянуты достаточно серьезные силы как с одной, так и с другой стороны. Это ни для кого не секрет, об этом сообщалось уже давно. А если ружьё очень долго висит на стене, оно рано или поздно выстрелит.

В данном случае всё зависит от трезвости умов лиц, которые принимают решение. Никогда они не отличались трезвостью, поэтому может произойти нечто подобное тому, что уже было раньше. Потом это могут назвать, например, «Горловский котёл» или «Славянский котёл», «Бахмутский котёл», – сказал политолог.

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