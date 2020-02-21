21.02.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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«На Донбассе мы получим второй бесконечный Карабах» – политолог


Из-за категорического нежелания определенной части украинского политикума идти на компромисс, донбасскому конфликту суждено перейти в состояние замороженного.

Об этом во время пресс-конференции заявил российский политолог Армен Гаспарян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не верю, что в ближайшей среднесрочной перспективе мы получим мир на Донбассе, – сказал эксперт. – Я склонен полагать, что все идет к сценарию замороженного конфликта в регионе. В лучшем случае, это будет реализация формата «Молдавия – Приднестровье».

При этом, по словам Гаспаряна, наблюдая высокий «градус истерики в определенных сегментах украинского политизированного общества», он опасается, что ситуация на Донбассе может развиваться и по сценарию «Армения –Азербайджан».

«Десятилетиями тянется (конфликт – ред.), проливается кровь. Если сейчас Европа пытается что-то сказать и каким-то образом посадить (стороны – ред.) за стол переговоров, то, напоминаю, что карабахский кейс, равно как и приднестровский, уже очень много лет никого не волнует», – добавил российский политолог.

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