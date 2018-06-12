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12.06.2018, Донецк, Владимир Гладков
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Донбасс, Украина, Экология

На Донбассе – новая угроза химического загрязнения


Из-за разрушения дамбы хвостохранилища фенольного завода на линии фронта есть угроза выброса химических веществ в питьевую воду.

Об этом сообщили журналисты на телеграм-канале Donetsk Inside, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зафиксировано разрушение дамбы хвостохранилища фенольного завода в Торецке на линии соприкосновения. Хранится 270 тонн химических отходов, заполнено на 90%», – говорится в сообщении.

«Дамба стоит на границе с речкой Кривой Торец. В хранилище большой объём так называемого шлама – отходы от химического производства на Новгородском фенольном заводе. В случае прорыва дамбы, ядохимикаты попадут в канал Северский-Донец – Донбасс, который обеспечивает питьевой водой ДНР и часть подконтрольной ВСУ Донецкой области», – сообщили журналисты.

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