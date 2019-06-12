12.06.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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На Донбассе плачевно закончились «пьяные соревнования» украинских военных

Военнослужащий ВСУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, получил осколочные ранения на так называемых соревнованиях по метанию боевой гранаты, устроенных украинскими военными в зоне «ООС».

Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«10 июня в одном из подразделений 14-й бригады ВСУ военнослужащие после распития спиртных напитков устроили «соревнования» по метанию гранаты, используя при этом боевые гранаты РГД-5. В ходе так называемых соревнований из-за пренебрежения элементарными требованиями техники безопасности один из военнослужащих получил осколочные ранения», – сообщил представитель оборонного ведомства.

По его информации, командир бригады полковник Сергей Войченко пытается скрыть данный факт от вышестоящего командования.

«По всей видимости, данный военнослужащий будет представлен как получивший ранение в результате обстрела со стороны Народной милиции ЛНР», – отметил Иван Филипоненко.

 

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