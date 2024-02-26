На Донбассе подбит первый американский танк «Абрамс»

Михаил Рябов.  
26.02.2024 18:15
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Сюжет дня, Украина


Военкоры распространяют снимки первого пораженного в зоне СВО американского танка «Абрамс». Предполагается, что он был выслежен дроном-разведчиком, после чего подбит ударным беспилотником «Ланцет», а затем по вражеской машине выпустили контрольный из гранатомёта.

Хотя о поставках «Абрамсов» ВСУ было объявлено еще несколько месяцев назад, долгое время противник избегал их использовать на горячих участках фронта. По одной из версий, американская бронетехника была брошена в бой в районе Авдеевки только после того, как на неё установили специальные решетки, призванные защитить от атак русских дронов. Но, как видим, это не помогло.

Военкоры распространяют снимки первого пораженного в зоне СВО американского танка «Абрамс». Предполагается, что он...

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«Сегодня весь мир увидит эти кадры. 26 февраля 2024 года. Горящий «Абрамс» на земле Донбасса. Все когда-нибудь бывает в первый раз. Правда «Леопарды» тут гореть начали задолго до СВО, еще в Великую Отечественную», – комментирует депутат Госдумы Жанна Рябцева.

Бывший депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский считает, что «Абрамсы» долгое время не выпускали на поле боя, поскольку американцы опасались, что кадры горящих танков испортят имидж этой «непобедимой» продукции ВПК США.

«Полностью обнулили репутацию Леопардов и принялись за Абрамсы.  Именно поэтому им их так долго не поставляли», – комментирует Бердичевский.

«У ВСУ не более сотни Абрамсов, и они были резервом Генштаба. Если их пустили в бой, значит дело у противника плохо.

Если они замечены в Авдеевке, значит их, скорее всего, нет в других местах, например на севере у Белгородской границы.

Абрамсы должны были использоваться для глубоких прорывов в паре со Страйкерами. Теперь про прорывы придется забыть», – прогнозирует Алексей Живов, волонтер, помогающий бойцам в зоне СВО.

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