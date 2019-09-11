11.09.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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На Донбассе подстрелили военного за попытку изнасиловать несовершеннолетнюю

На подконтрольной правительству территории Донбасса, местный житель выстрелил в пьяного украинского военнослужащего, пытавшегося изнасиловать несовершеннолетнюю девушку.

Такую информацию озвучил во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Дмитрий Астрахань, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Один из военных 36-й бригады морской пехоты ВСУ, в состоянии алкогольного опьянения в населённом пункте Гнутово пытался надругаться над несовершеннолетней девушкой. Один из местных жителей, на крики девушки о помощи, был вынужден применить огнестрельное оружие, вследствие чего военный получил огнестрельное ранение», – рассказал Дмитрий Астрахань.

Он также добавил, что в настоящее время защитник девушки взят под стражу СБУ, его местонахождение неизвестно, а военнослужащий ВСУ доставлен в госпиталь Мариуполя.

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