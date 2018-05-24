24.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
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На Донбассе погиб командир отделения снайперов ВСУ
На Донбассе погиб 22-летний командир отделения снайперов с 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом говорится в сообщении волонтерской группы «Вернись живым» на странице в Facebook.
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Отмечается, что младший сержант Богдан Коломиец, который был командиром 2-го отделения взвода снайперов 24-й бригады, погиб вблизи поселка Зайцевое.
Коломиец вырос в селе Лука-Мелешковская Винницкой области, учился в технологическом университете в Виннице.
У Богдана остались родители, сестра и дедушка с бабушкой.
Метки: боевые потери, ВСУ, Донбасс
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9:41 22 маяЗапад отрывает от России еще одного союзника
9:19 22 маяЭкс-министр транспорта Украины: Россия построила в Крыму фантастический аэропорт
8:48 22 маяРоссия не пойдет на уступки по Донбассу, чтобы не потерять Крым
23:11 21 маяЗрада: Крымский мост помогали строить компании из США
22:55 21 маяВ Киеве по-прежнему требуют направлять «Поезда дружбы» в Крым
21:54 21 маяДепутат Верховной Рады пообещал взорвать Крымский мост
18:10 21 маяПолитолога возмутили украинские “Врата Европы” на московских книжных прилавках
17:57 21 маяВерховная Рада будет убеждать ООН и ОБСЕ заняться «узниками Кремля»
17:00 21 маяУкраина подаст на Россию в суд из-за Крымского моста
14:52 21 маяБольшой небрат следит за тобой: Захарова рассказала о паспортах украинских депутатов и чиновников
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