24.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Вооруженные силы, Донбасс, Общество, Политика, Украина

На Донбассе погиб командир отделения снайперов ВСУ


На Донбассе погиб 22-летний командир отделения снайперов с 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в сообщении волонтерской группы «Вернись живым» на странице в Facebook.

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Отмечается, что младший сержант Богдан Коломиец, который был командиром 2-го отделения взвода снайперов 24-й бригады, погиб вблизи поселка Зайцевое.

Коломиец вырос в селе Лука-Мелешковская Винницкой области, учился в технологическом университете в Виннице.

У Богдана остались родители, сестра и дедушка с бабушкой.

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